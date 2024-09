To już tradycja. Armia Nilfgaardu otrzyma nowe zbroje w 4. sezonie Wiedźmina

Niedawno Netflix zaprezentował nowy zwiastun z nadchodzącego Wiedźmin: Syreny z głębin, czyli animowanego filmu, będącego adaptacją jednego z opowiadań Andrzeja Sapkowskiego o Geralcie z Rivii. Materiał ujawnił też datę premiery i wiele wskazuje na to, że w przyszłym roku otrzymamy wspomniany film, ale także czwarty sezon serialu Wiedźmin. Prace na planie nowych odcinków wciąż trwają, a teraz Redanian Intelligence podzieliło się nowymi zdjęciami, które prezentują kolejną wersję zbroi armii Nilfgaardu.

Wiedźmin – nowe zdjęcia z planu 4. sezonu

Na poniższej fotografii możemy zobaczyć jednego z żołnierzy najeźdźców, który stoi przy średniowiecznej wersji „karabinu maszynowego”. Co jednak zwraca szczególną uwagę, to nowy strój Nilfgaardczyków, co stało się już tradycją i w każdym nowym sezonie armia cesarza Emhyra otrzymuje zupełnie nowe kostiumy. Czy tak będzie i tym razem, czy to jedynie specjalny strój dla tej konkretnej postaci, dowiemy się dopiero oglądając czwarty sezon.

