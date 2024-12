Geralt w Wiedźminie 4 pod znakiem zapytania. „Nic nie powiedzieliśmy, nic nie mów!”

Wiedźmin 4 obejdzie się bez Geralta?

Jak wspomnieliśmy powyżej, jakiś czas temu Doug Cockle podzielił się informacją, jakoby Geralt miał być częścią Wiedźmina 4. Aktor powiedział podówczas, że „to, co wiemy, to że Geralt będzie częścią gry, ale nie wiemy, jak dużą”. W ostatnim wywiadzie dla Geektown Cockle przyznał jednak, że „nie wie, na ile to prawda”.

Poszedłem do internetu i powiedziałem coś na ten temat, a potem zostałem upomniany przez CD Projekt, ponieważ... nie wiem, na ile to prawda. Poszedłem za plotką - myślałem, że widziałem, jak ktoś z CD Projekt powiedział, że Geralt będzie w Wiedźminie 4, ale nie będzie głównym bohaterem, a teraz nie wiem, czy to prawda, ponieważ [deweloperzy - dop. red.] wrócili i powiedzieli: „Nic nie powiedzieliśmy, nic nie mów!” – wyznał aktor.

Kontynuując, aktor dodał: „Nie wiem, czym to będzie. Mam pomysły – myślałem, że wiem, o co chodzi – ale potem zasadniczo powiedziano mi: 'Nie powiedzieliśmy nikomu, czym to jest, więc nie wiemy, skąd masz te informacje.'". Cockle spekuluje, że plotka mogła pochodzić „z naprawdę starego oświadczenia” wydanego przez byłego pracownika CD Projekt RED trzy lata temu.