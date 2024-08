Geralt „będzie częścią” Wiedźmina 4. Aktor wspomina o planach CD Projekt RED

Wiedźmin 4 został zapowiedziany. Nie mogę nic o tym powiedzieć. To, co wiemy, to że Geralt będzie częścią gry, ale nie wiemy, jak dużą. Gra nie będzie skupiać się na Geralcie, tym razem nie jest to historia o nim. Nie wiemy, o kim jest i nie mogę się doczekać, by się dowiedzieć – powiedział Cockle.