Wiedźmin 4 będzie większy i lepszy od Wiedźmina 3 i Cyberpunka 2077. RED-zi rozważali premierę tylko na PC

Nauczyliśmy się wielu dobrych praktyk z premiery Cyberpunka: ogłaszaj datę, kiedy jesteś jej naprawdę, naprawdę pewien. Myślę, że mamy o wiele lepsze narzędzia, aby być pewnym tej daty, co też udowodniliśmy w przypadku wydania dodatku Widmo wolności.

Chcę podkreślić, że nie oznacza to, że nie będziemy się droczyć z fanami lub nie będziemy wypuszczać jakichkolwiek materiałów przed pełną zapowiedzią gry. Taka kampania marketingowa to co innego niż zmasowany atak promocyjny. Masowy atak to moment, w którym ogłaszasz datę, zaczynasz zbierać zamówienia przedpremierowe. Jeśli zapytam, co już teraz wiesz o Wiedźminie 4, to odpowiedź brzmi prawdopodobnie niewiele. Po sieci krążą różne teorie i tak dalej, ale nie ma w nich żadnych konkretów. Chcemy więc rzucać okruchy tu i tam, aby ludzie, a także media, mogli podchwycić je i spróbować dowiedzieć się, co tym razem próbujemy zrobić.