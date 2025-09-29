Zaloguj się lub Zarejestruj

Geralt w Elden Ring. Dwa kultowe uniwersa zostały połączone

Mikołaj Berlik
2025/09/29 09:00
Wszystko dzięki pracy jednego z fanów.

Fani Elden Ringa i Wiedźmina mają powód do radości. Jeden z modderów stworzył modyfikację, która przenosi mechaniki walki oraz uzbrojenie z The Witcher 3 do hitu FromSoftware. To świetna propozycja dla tych, którzy chcą odświeżyć kolejne przejście gry.

Elden Ring
Elden Ring

Elden Ring – mod łączy grę z kultowym Wiedźminem

Modder działający pod pseudonimem therealsqueam przygotował projekt, który pozwala grać w Elden Ring, korzystając z rozwiązań znanych z Wiedźmina 3. W modyfikacji znalazły się zarówno miecze – stalowy i srebrny – jak i wszystkie znaki wiedźmińskie, takie jak Aard, Igni, Quen, Yrden czy Axii.

Twórca zadbał również o to, by sam system walki przypominał ten z gry CD Projekt Red. Postać gracza otrzymuje nowy zestaw animacji i ruchów, które pozwalają łączyć ataki lekkie i ciężkie, a także korzystać z wirującego ataku znanego z Wiedźmina 3. Zachowano również możliwość uników, ataków z biegu i skoku, co sprawia, że rozgrywka nabiera zupełnie nowego tempa.

GramTV przedstawia:

Modyfikacja cieszy się zainteresowaniem wśród społeczności i może być idealnym dodatkiem dla osób planujących kolejne przejście Elden Ringa. Mod jest dostępny do pobrania w sieci, a autor udostępnił także materiał wideo prezentujący wszystkie nowości.

Elden Ring dostępny jest na PC oraz konsolach PlayStation i Xbox.

Źródło:https://www.dsogaming.com/pc-performance-analyses/elden-ring-just-got-an-amazing-the-witcher-3-gameplay-mod/

Tagi:

News
PC
Wiedźmin
fanowski projekt
PlayStation 5
fanowska modyfikacja
Elden Ring
Xbox Series X
Xbox Series S
