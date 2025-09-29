Geralt w Elden Ring. Dwa kultowe uniwersa zostały połączone

Fani Elden Ringa i Wiedźmina mają powód do radości. Jeden z modderów stworzył modyfikację, która przenosi mechaniki walki oraz uzbrojenie z The Witcher 3 do hitu FromSoftware. To świetna propozycja dla tych, którzy chcą odświeżyć kolejne przejście gry.

Elden Ring – mod łączy grę z kultowym Wiedźminem

Modder działający pod pseudonimem therealsqueam przygotował projekt, który pozwala grać w Elden Ring, korzystając z rozwiązań znanych z Wiedźmina 3. W modyfikacji znalazły się zarówno miecze – stalowy i srebrny – jak i wszystkie znaki wiedźmińskie, takie jak Aard, Igni, Quen, Yrden czy Axii.