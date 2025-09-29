Geralt w Elden Ring. Dwa kultowe uniwersa zostały połączone

Fani Elden Ringa i Wiedźmina mają powód do radości. Jeden z modderów stworzył modyfikację, która przenosi mechaniki walki oraz uzbrojenie z The Witcher 3 do hitu FromSoftware. To świetna propozycja dla tych, którzy chcą odświeżyć kolejne przejście gry.
Elden Ring – mod łączy grę z kultowym Wiedźminem
Modder działający pod pseudonimem therealsqueam przygotował projekt, który pozwala grać w Elden Ring, korzystając z rozwiązań znanych z Wiedźmina 3. W modyfikacji znalazły się zarówno miecze – stalowy i srebrny – jak i wszystkie znaki wiedźmińskie, takie jak Aard, Igni, Quen, Yrden czy Axii.
Twórca zadbał również o to, by sam system walki przypominał ten z gry CD Projekt Red. Postać gracza otrzymuje nowy zestaw animacji i ruchów, które pozwalają łączyć ataki lekkie i ciężkie, a także korzystać z wirującego ataku znanego z Wiedźmina 3. Zachowano również możliwość uników, ataków z biegu i skoku, co sprawia, że rozgrywka nabiera zupełnie nowego tempa.
Modyfikacja cieszy się zainteresowaniem wśród społeczności i może być idealnym dodatkiem dla osób planujących kolejne przejście Elden Ringa. Mod jest dostępny do pobrania w sieci, a autor udostępnił także materiał wideo prezentujący wszystkie nowości.
Elden Ring dostępny jest na PC oraz konsolach PlayStation i Xbox.
