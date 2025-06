Geralt mógł wyglądać zupełnie inaczej. CD Projekt Red próbował zmienić jego twarz i chyba nie wychodziło to najlepiej

Model twarzy z Wiedźmina 2 został więc przeniesiony do trzeciej części bez większych zmian, za wyjątkiem lepszych tekstur, większej liczby detali i bardziej realistycznych powierzchni. Teraz, gdy trwają prace nad Wiedźminem 4, który powstaje na Unreal Engine 5, znów pojawia się szansa, by odświeżyć wygląd Geralta. Ale Mielniczuk jest ostrożny:

To tak ugruntowana postać, że nie odważyłbym się jej ruszać. To bardzo rozpoznawalna twarz, częściowo przez te nieludzkie proporcje w górnej części ciała. Jedyne co bym zmienił, to tekstury, więcej detali… ale nie anatomię ani proporcje.