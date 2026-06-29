George Russell triumfuje w Grand Prix Austrii. Max Verstappen wraca na podium

Brytyjczyk George Russell pewnie zwyciężył na torze Red Bull Ring w Formule 1.
George Russell odniósł swoje pierwsze zwycięstwo w sezonie od czasu inauguracyjnego wyścigu. Brytyjczyk zdominował rywalizację na torze Red Bull Ring, prowadząc od startu do mety i nie pozostawiając rywalom większych szans na odebranie mu zwycięstwa.
George Russell pewnie wygrywa na Red Bull Ringu
Choć po sobotnich kwalifikacjach pojawiły się kontrowersje dotyczące jego okrążenia dającego Pole Position, w niedzielę nie było już żadnych wątpliwości. Russell od samego początku kontrolował tempo wyścigu i pewnie sięgnął po kolejną wygraną w swojej karierze. Największe zagrożenie dla Brytyjczyka stanowił Max Verstappen. Holender kilkukrotnie próbował wywrzeć presję na liderze, jednak po ostatniej serii pit stopów nie był już w stanie zniwelować straty. W końcowej fazie wyścigu musiał natomiast skupić się na obronie drugiej pozycji przed naciskającym Kimim Antonellim.
Tuż za podium uplasował się Oscar Piastri. Znacznie gorzej poszło Lewisowi Hamiltonowi, który zaliczył bardzo trudne popołudnie. Jego strategia trzech pit stopów nie przyniosła oczekiwanych rezultatów i nie pozwoliła na walkę o czołowe lokaty. Na dalszych pozycjach w czołowej dziesiątce znaleźli się kolejno Isack Hadjar, Lando Norris, Charles Leclerc, Liam Lawson oraz Arvid Lindblad. Fatalnie wyścig ułożył się natomiast dla zespołu Cadillac. Zarówno Sergio Perez, jak i Valtteri Bottas zakończyli rywalizację już na początku zawodów, notując przedwczesne wycofanie się z wyścigu.
GramTV przedstawia:
Na ten moment Kimmi Antonelli, który zajął trzecią pozycję w wyścigu, pewnie prowadzi w klasyfikacji generalnej, mając 40 punktów przewagi. Nieco ciaśniej jest w walce o drugie i trzecie miejsce, gdzie bardzo małe różnice punktowe dzielą Russela, Hamiltona, Piastriego i Norrisa. Już 5 lipca odbędzie się kolejna runda F1 i zawodnicy tym razem odwiedzą Wielką Brytanię.
Tak prezentują się pełne wyniki wyścigu F1 na torze Red Bull Ring:
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