Zaloguj się lub Zarejestruj

George Russell triumfuje w Grand Prix Austrii. Max Verstappen wraca na podium

Mateusz "Gucio1846" Kapusta
2026/06/29 12:10
0
0

Brytyjczyk George Russell pewnie zwyciężył na torze Red Bull Ring w Formule 1.

George Russell odniósł swoje pierwsze zwycięstwo w sezonie od czasu inauguracyjnego wyścigu. Brytyjczyk zdominował rywalizację na torze Red Bull Ring, prowadząc od startu do mety i nie pozostawiając rywalom większych szans na odebranie mu zwycięstwa.

George Russell – Grand Prix Austrii
George Russell – Grand Prix Austrii

George Russell pewnie wygrywa na Red Bull Ringu

Choć po sobotnich kwalifikacjach pojawiły się kontrowersje dotyczące jego okrążenia dającego Pole Position, w niedzielę nie było już żadnych wątpliwości. Russell od samego początku kontrolował tempo wyścigu i pewnie sięgnął po kolejną wygraną w swojej karierze. Największe zagrożenie dla Brytyjczyka stanowił Max Verstappen. Holender kilkukrotnie próbował wywrzeć presję na liderze, jednak po ostatniej serii pit stopów nie był już w stanie zniwelować straty. W końcowej fazie wyścigu musiał natomiast skupić się na obronie drugiej pozycji przed naciskającym Kimim Antonellim.

Tuż za podium uplasował się Oscar Piastri. Znacznie gorzej poszło Lewisowi Hamiltonowi, który zaliczył bardzo trudne popołudnie. Jego strategia trzech pit stopów nie przyniosła oczekiwanych rezultatów i nie pozwoliła na walkę o czołowe lokaty. Na dalszych pozycjach w czołowej dziesiątce znaleźli się kolejno Isack Hadjar, Lando Norris, Charles Leclerc, Liam Lawson oraz Arvid Lindblad. Fatalnie wyścig ułożył się natomiast dla zespołu Cadillac. Zarówno Sergio Perez, jak i Valtteri Bottas zakończyli rywalizację już na początku zawodów, notując przedwczesne wycofanie się z wyścigu.

GramTV przedstawia:

Na ten moment Kimmi Antonelli, który zajął trzecią pozycję w wyścigu, pewnie prowadzi w klasyfikacji generalnej, mając 40 punktów przewagi. Nieco ciaśniej jest w walce o drugie i trzecie miejsce, gdzie bardzo małe różnice punktowe dzielą Russela, Hamiltona, Piastriego i Norrisa. Już 5 lipca odbędzie się kolejna runda F1 i zawodnicy tym razem odwiedzą Wielką Brytanię.

Tak prezentują się pełne wyniki wyścigu F1 na torze Red Bull Ring:

F1 2026 – wyniki wyścigu
F1 2026 – wyniki wyścigu

Źródło:https://www.crash.net/f1/results/1099886/1/full-2026-f1-austrian-grand-prix-race-results

Tagi:

News
wyścigi
F1
Formuła 1
sport
motoryzacja
Mercedes
Formula
Motorsport
wyścigi samochodowe
bolid
Max Verstappen
George Russell
Mercedes-AMG Petronas Formula One Team
Mateusz "Gucio1846" Kapusta

Dziennikarz, lektor, zawodnik eSportowych mistrzostw świata eMotoGP :)

Komentarze
0



Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!

TiktokFacebookYoutubeSpotifySteamRSS
Copyright © 2005 - 2026 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112

O nas

Zespół GramRegulaminPolityka prywatności

Kontakt

PomocReklamaKontakt z redakcją

Na skróty

HOT NewsGramTVPromocje
Zakupythe:protocol
Copyright © 2005 - 2026 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112