George Russell triumfuje w Grand Prix Austrii. Max Verstappen wraca na podium

George Russell odniósł swoje pierwsze zwycięstwo w sezonie od czasu inauguracyjnego wyścigu. Brytyjczyk zdominował rywalizację na torze Red Bull Ring, prowadząc od startu do mety i nie pozostawiając rywalom większych szans na odebranie mu zwycięstwa.

George Russell pewnie wygrywa na Red Bull Ringu

Choć po sobotnich kwalifikacjach pojawiły się kontrowersje dotyczące jego okrążenia dającego Pole Position, w niedzielę nie było już żadnych wątpliwości. Russell od samego początku kontrolował tempo wyścigu i pewnie sięgnął po kolejną wygraną w swojej karierze. Największe zagrożenie dla Brytyjczyka stanowił Max Verstappen. Holender kilkukrotnie próbował wywrzeć presję na liderze, jednak po ostatniej serii pit stopów nie był już w stanie zniwelować straty. W końcowej fazie wyścigu musiał natomiast skupić się na obronie drugiej pozycji przed naciskającym Kimim Antonellim.