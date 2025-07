George R.R. Martin chwali nowe seriale science fiction. Te produkcje szczególnie poleca

Docenił również wybór obsady w nowej wersji superbohaterskiego hitu:

Film wygląda świetnie, a James Gunn świetnie poradził sobie z castingiem. Rachel Brosnahan była znakomita jako Lois Lane. Powiedziałbym, że rywalizuje z Margot Kidder o tytuł najlepszej Lois w historii. A co do Lexa – nie ma żadnych wątpliwości. Nicholas Hoult to zdecydowanie najlepszy Luthor wszech czasów, naprawdę przerażający złoczyńca. Dzieciak w pelerynie też był świetny. Mam nadzieję, że zagra Kal-Ela jeszcze w tuzinie filmów.