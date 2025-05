GeoGuessr najgorzej ocenianą grą na Steamie. Gra zbiera fatalne opinie po premierze

Główna fala krytyki dotyczy kontrowersyjnego modelu monetyzacji. Gracze oczekiwali jednorazowego zakupu, jednak produkcja wymaga rocznego abonamentu, by móc korzystać z pełnej zawartości – w tym popularnych ranked Solo Duels. Kosztuje on około 115 zł rocznie lub około 10 zł miesięcznie. Darmowa wersja Steam ogranicza się jedynie do rozgrywek w Amateur Division i nieligowych pojedynków drużynowych.

Dodatkowo, subskrypcje przeglądarkowe nie działają w wersji Steam i odwrotnie, z wyjątkiem planów Elite lub Unlimited. To tylko pogłębiło frustrację graczy, którzy czują się zmuszeni do ponoszenia dodatkowych kosztów mimo wcześniejszego wsparcia projektu w przeglądarce.

Według rankingu Steam250, GeoGuessr Steam Edition jest obecnie drugą najgorzej ocenianą grą na platformie – wyprzedza ją jedynie War of the Three Kingdoms. Tytuł pobił jednak rekord m.in. Command & Conquer 4: Tiberian Twilight, co rozczarowało wiele osób.

GeoGuessr na Steamie znajduje się aktualnie w fazie wczesnego dostępu i oferuje cross-play z wersją przeglądarkową, choć to nie wystarczyło, by zatrzeć negatywne pierwsze wrażenie.