Genshin Impact – zapowiedź nowej postaci. Dehya bohaterką trailera

Przynosimy dobre wieści dla zapalonych graczy Genshin Impact. Twórcy z HoYoverse podzielili się trailerem prezentującym jedną z zapowiadanych bohaterek. Dehya dołączy do gry wraz z marcową aktualizacją.

Genshin Impact – Dehya

Aktualizacja oznaczona numerem 3.5 została zatytułowana “Windblume’s Breath”. Update, który doda do gry dwie nowe postacie, pojawi się na serwerach 1 marca. Jedną z zapowiadanych bohaterek jest Dehya, najemniczka z Sumeru.



Na zaprezentowanym wideo Dehya daje się poznać jako osoba o dobrym sercu, która dokłada wszelkich starań, by sieroty pustyni znalazły bezpieczne schronienie. Jeśli zagłębimy się w komentarze zostawione pod trailerem, to z łatwością dostrzeżemy, że wielu fanów czekało na tę postać.