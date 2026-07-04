Zaloguj się lub Zarejestruj

Nie żyje aktor z kultowego Mad Maksa 2. Grał jednego z najsłynniejszych antagonistów kina science fiction

Jakub Piwoński
2026/07/04 20:20
0
0

Dotarła do nas smutna wiadomość. W wieku 76 lat zmarł Kjell Nilsson, aktor, który stworzył jednego z najbardziej pamiętnych antagonistów w historii kina science fiction.

Rodzina poinformowała, że Kjell Nilsson zmarł 2 lipca w australijskim stanie Queensland po długiej walce z chorobą nerek. W ostatnich latach przechodził regularne dializy, a ostatnie chwile życia spędził spokojnie w otoczeniu swoich synów.

Mad Max 2
Mad Max 2

Lord Humungus na zawsze zapisał się w historii kina

Choć Nilsson nie należał do aktorów o imponującej filmografii, dla milionów widzów na całym świecie na zawsze pozostanie Lordem Humungusem z Mad Maksa 2. Zamaskowany przywódca brutalnego gangu motocyklistów do dziś uchodzi za jednego z najbardziej charakterystycznych złoczyńców w historii kina postapokaliptycznego.

Sam Mad Max 2 od lat wskazywany jest przez wielu fanów i krytyków jako najlepsza odsłona całej serii George'a Millera. To właśnie ten film ukształtował wyobrażenie o postapokaliptycznym świecie, inspirując później dziesiątki twórców filmów, seriali i gier wideo – od serii Fallout po Borderlands. A Lord Humungus to jeden z istotnych atutów filmu i z pewnością jeden z najsłynniejszych antagonistów kina SF.

Choć po sukcesie Mad Maksa 2 Kjell Nilsson nie zrobił wielkiej kariery w Hollywood, wystąpił jeszcze w kilku produkcjach filmowych i telewizyjnych, by z czasem całkowicie wycofać się z aktorstwa. Przez wiele lat pracował poza branżą filmową, a na ekran powrócił dopiero po ponad trzech dekadach. Jedna rola wystarczyła jednak, by na trwałe zapisać się w historii kina i zdobyć status ikony gatunku.

GramTV przedstawia:

Rodzina podkreśliła, że w ostatnich dniach życia Nilsson często wracał wspomnieniami do swojej najbardziej znanej kreacji i był wdzięczny, że po tylu latach wciąż pamiętają o niej kolejne pokolenia widzów. Trudno o lepszy dowód na to, że Lord Humungus pozostanie kultową postacią.

Kjell Nilsson
Kjell Nilsson
Facebook

Tagi:

Popkultura
Mad Max
postapokalipsa
science fiction
aktor
SF
Mad Max 2
kultowy film
antagonista
villan
Kjell Nilsson
Jakub Piwoński

Dziennikarz filmowy, krytyk. Lubi otwarte podejście do kina i popkultury. Fantastykę w każdej postaci przeplata seansami klasyki. Gdy akurat nie gra w Diablo 4, nie pogardzi dobrym komiksem i książką.




Komentarze
0



Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!

TiktokFacebookYoutubeSpotifySteamRSS
Copyright © 2005 - 2026 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112

O nas

Zespół GramRegulaminPolityka prywatności

Kontakt

PomocReklamaKontakt z redakcją

Na skróty

HOT NewsGramTVPromocje
Zakupythe:protocol
Copyright © 2005 - 2026 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112