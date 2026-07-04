Nie żyje aktor z kultowego Mad Maksa 2. Grał jednego z najsłynniejszych antagonistów kina science fiction

Dotarła do nas smutna wiadomość. W wieku 76 lat zmarł Kjell Nilsson, aktor, który stworzył jednego z najbardziej pamiętnych antagonistów w historii kina science fiction.

Rodzina poinformowała, że Kjell Nilsson zmarł 2 lipca w australijskim stanie Queensland po długiej walce z chorobą nerek. W ostatnich latach przechodził regularne dializy, a ostatnie chwile życia spędził spokojnie w otoczeniu swoich synów. Lord Humungus na zawsze zapisał się w historii kina Choć Nilsson nie należał do aktorów o imponującej filmografii, dla milionów widzów na całym świecie na zawsze pozostanie Lordem Humungusem z Mad Maksa 2. Zamaskowany przywódca brutalnego gangu motocyklistów do dziś uchodzi za jednego z najbardziej charakterystycznych złoczyńców w historii kina postapokaliptycznego.

Sam Mad Max 2 od lat wskazywany jest przez wielu fanów i krytyków jako najlepsza odsłona całej serii George'a Millera. To właśnie ten film ukształtował wyobrażenie o postapokaliptycznym świecie, inspirując później dziesiątki twórców filmów, seriali i gier wideo – od serii Fallout po Borderlands. A Lord Humungus to jeden z istotnych atutów filmu i z pewnością jeden z najsłynniejszych antagonistów kina SF. Choć po sukcesie Mad Maksa 2 Kjell Nilsson nie zrobił wielkiej kariery w Hollywood, wystąpił jeszcze w kilku produkcjach filmowych i telewizyjnych, by z czasem całkowicie wycofać się z aktorstwa. Przez wiele lat pracował poza branżą filmową, a na ekran powrócił dopiero po ponad trzech dekadach. Jedna rola wystarczyła jednak, by na trwałe zapisać się w historii kina i zdobyć status ikony gatunku.

GramTV przedstawia:

Rodzina podkreśliła, że w ostatnich dniach życia Nilsson często wracał wspomnieniami do swojej najbardziej znanej kreacji i był wdzięczny, że po tylu latach wciąż pamiętają o niej kolejne pokolenia widzów. Trudno o lepszy dowód na to, że Lord Humungus pozostanie kultową postacią. Facebook

Jakub Piwoński Dziennikarz filmowy, krytyk. Lubi otwarte podejście do kina i popkultury. Fantastykę w każdej postaci przeplata seansami klasyki. Gdy akurat nie gra w Diablo 4, nie pogardzi dobrym komiksem i książką.









