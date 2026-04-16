Zaloguj się lub Zarejestruj

Genialna parodia science fiction wraca w nowej części. Pierwszy materiał ujawnia oficjalny tytuł

Radosław Krajewski
2026/04/16 10:45
0
0

Gotowi na kolejną porcję śmiechu z Gwiezdnych wojen, czy Star Treka?

Po dekadach oczekiwania kultowa parodia science fiction wraca na wielki ekran. Podczas tegorocznego CinemaCon zaprezentowano pierwsze fragmenty kontynuacji filmu Kosmiczne jaja, a wraz z nimi ujawniono oficjalny tytuł produkcji. Nowa odsłona została zatytułowana Spaceballs: The New One i wszystko wskazuje na to, że twórcy nie stracili charakterystycznego poczucia humoru.

Pokazany podczas wydarzenia materiał rozpoczął się od specjalnego wystąpienia Lorda Mroczny Hełm, po czym widzowie zobaczyli fragment stylizowany na dokument o powstawaniu sequela. Twórcy celowo pokazali niedokończone efekty specjalne, co samo w sobie stało się elementem żartu. W krótkich scenach nie zabrakło absurdalnych gagów, w tym ujęcia z potrójnym mieczem świetlnym czy niespodziewanego cameo inspirowanego innymi znanymi markami popkultury. Całość zakończyła się wyjątkowo niezręczną sceną w toalecie, która idealnie oddaje ton produkcji. Niedługo później do sieci trafił materiał ujawniający oficjalny tytuł, zawierający również krótkie ujęcia z filmu.

Za reżyserię odpowiada Josh Greenbaum, natomiast scenariusz napisał Josh Gad. To właśnie jego pomysł miał przekonać twórców i aktorów do powrotu po latach. Do projektu wraca także Mel Brooks, twórca oryginału, który ponownie wcieli się w postać Yogurta.

Największą niespodzianką jest powrót Ricka Moranisa, który przerwał aktorską emeryturę, aby ponownie zagrać Mrocznego Hełma. W obsadzie zobaczymy również Billa Pullmana jako Lone Stara, Daphne Zunigę w roli księżniczki Vespy oraz George’a Wynera jako pułkownika Sandersa.

GramTV przedstawia:

Nowa część wprowadzi także świeże postacie. Lewis Pullman zagra Starbursta, syna Lone Stara, co jest ciekawym nawiązaniem do jego prawdziwej relacji z Billem Pullmanem. Do obsady dołączyła również Keke Palmer jako Destiny, a jej rola może stanowić humorystyczne odniesienie do współczesnych bohaterów kina science fiction. W filmie pojawią się także Anthony Carrigan oraz Josh Gad, choć szczegóły ich postaci pozostają tajemnicą.

Premiera Spaceballs: The New One została zaplanowana na 23 kwietnia 2027 roku.

Źródło:https://comicbook.com/movies/news/spaceballs-2-footage-reveals-official-title-and-shows-franchise-still-has-the-magic-at-cinemacon/

Tagi:

Popkultura
Kosmiczne jaja
Kosmiczne jaja 2
Mel Brooks
Josh Gad
Spaceballs
Josh Greenbaum
Spaceballs 2
Spaceballs: The New One
Radosław Krajewski

Ogarniacz wszystkiego co związane z pracą newsroomu.


Większość wolnego czasu spędzam na oglądaniu filmowych nowości i nadrabianiu zaległych seriali.

Komentarze
0



Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!

TiktokFacebookYoutubeSpotifySteamRSS
Copyright © 2005 - 2026 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112

O nas

Zespół GramRegulaminPolityka prywatności

Kontakt

PomocReklamaKontakt z redakcją

Na skróty

HOT NewsGramTVPromocje
Zakupythe:protocol
Copyright © 2005 - 2026 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112