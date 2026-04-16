Genialna parodia science fiction wraca w nowej części. Pierwszy materiał ujawnia oficjalny tytuł

Gotowi na kolejną porcję śmiechu z Gwiezdnych wojen, czy Star Treka?

Po dekadach oczekiwania kultowa parodia science fiction wraca na wielki ekran. Podczas tegorocznego CinemaCon zaprezentowano pierwsze fragmenty kontynuacji filmu Kosmiczne jaja, a wraz z nimi ujawniono oficjalny tytuł produkcji. Nowa odsłona została zatytułowana Spaceballs: The New One i wszystko wskazuje na to, że twórcy nie stracili charakterystycznego poczucia humoru. Spaceballs: The New One – pierwszy materiał prezentuje film Pokazany podczas wydarzenia materiał rozpoczął się od specjalnego wystąpienia Lorda Mroczny Hełm, po czym widzowie zobaczyli fragment stylizowany na dokument o powstawaniu sequela. Twórcy celowo pokazali niedokończone efekty specjalne, co samo w sobie stało się elementem żartu. W krótkich scenach nie zabrakło absurdalnych gagów, w tym ujęcia z potrójnym mieczem świetlnym czy niespodziewanego cameo inspirowanego innymi znanymi markami popkultury. Całość zakończyła się wyjątkowo niezręczną sceną w toalecie, która idealnie oddaje ton produkcji. Niedługo później do sieci trafił materiał ujawniający oficjalny tytuł, zawierający również krótkie ujęcia z filmu.

Za reżyserię odpowiada Josh Greenbaum, natomiast scenariusz napisał Josh Gad. To właśnie jego pomysł miał przekonać twórców i aktorów do powrotu po latach. Do projektu wraca także Mel Brooks, twórca oryginału, który ponownie wcieli się w postać Yogurta. Największą niespodzianką jest powrót Ricka Moranisa, który przerwał aktorską emeryturę, aby ponownie zagrać Mrocznego Hełma. W obsadzie zobaczymy również Billa Pullmana jako Lone Stara, Daphne Zunigę w roli księżniczki Vespy oraz George’a Wynera jako pułkownika Sandersa.

Nowa część wprowadzi także świeże postacie. Lewis Pullman zagra Starbursta, syna Lone Stara, co jest ciekawym nawiązaniem do jego prawdziwej relacji z Billem Pullmanem. Do obsady dołączyła również Keke Palmer jako Destiny, a jej rola może stanowić humorystyczne odniesienie do współczesnych bohaterów kina science fiction. W filmie pojawią się także Anthony Carrigan oraz Josh Gad, choć szczegóły ich postaci pozostają tajemnicą. Premiera Spaceballs: The New One została zaplanowana na 23 kwietnia 2027 roku.

