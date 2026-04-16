Genialna parodia science fiction wraca w nowej części. Pierwszy materiał ujawnia oficjalny tytuł

Po dekadach oczekiwania kultowa parodia science fiction wraca na wielki ekran. Podczas tegorocznego CinemaCon zaprezentowano pierwsze fragmenty kontynuacji filmu Kosmiczne jaja, a wraz z nimi ujawniono oficjalny tytuł produkcji. Nowa odsłona została zatytułowana Spaceballs: The New One i wszystko wskazuje na to, że twórcy nie stracili charakterystycznego poczucia humoru.
Spaceballs: The New One – pierwszy materiał prezentuje film
Pokazany podczas wydarzenia materiał rozpoczął się od specjalnego wystąpienia Lorda Mroczny Hełm, po czym widzowie zobaczyli fragment stylizowany na dokument o powstawaniu sequela. Twórcy celowo pokazali niedokończone efekty specjalne, co samo w sobie stało się elementem żartu. W krótkich scenach nie zabrakło absurdalnych gagów, w tym ujęcia z potrójnym mieczem świetlnym czy niespodziewanego cameo inspirowanego innymi znanymi markami popkultury. Całość zakończyła się wyjątkowo niezręczną sceną w toalecie, która idealnie oddaje ton produkcji. Niedługo później do sieci trafił materiał ujawniający oficjalny tytuł, zawierający również krótkie ujęcia z filmu.
