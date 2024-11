Zbliżają się Kosmiczne jaja 2. "Wszyscy odlecieli po przeczytaniu scenariusza"

Potwierdza się to, co wiemy już od jakiegoś czasu. Wygląda na to, że po latach spekulacji sequel Kosmicznych jaj faktycznie nabiera kształtów. Josh Gad, znany z ról komediowych, podejmuje się wyjątkowego wyzwania — odświeżenia kultowej komedii science fiction Mela Brooksa. Dla fanów oryginału to ekscytująca wiadomość, zwłaszcza że sam Brooks, będący ikoną komedii, ponoć aktywnie angażuje się w proces twórczy sequela.

Zbliżają się Kosmiczne jaja 2

Kosmiczne jaja 2 faktycznie powstają i powoli nabierają kształtów. Zaangażowanie Amazona i MGM Studios sugeruje, że możemy spodziewać się dużego budżetu i dbałości o szczegóły, które oddadzą hołd kultowemu oryginałowi. Josh Gad wydaje się traktować projekt z dużym szacunkiem i entuzjazmem, a jego współpraca z Mel Brooks’em, twórcą oryginału i komediowym weteranem, brzmi jak wymarzona kombinacja. Na razie nie ujawniono więcej szczegółów ponad to, że scenariusz filmu już powstaje. Pytanie, które pozostaje nierozstrzygnięte, tyczy się tego, czy oryginalni członkowie obsady, tacy jak Bill Pullman, pojawią się w sequelu w jakiejkolwiek formie.