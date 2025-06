Popularna dobranocka powraca. Powstaje pełnometrażowy film na podstawie znanej bajki

Troskliwe misie po raz pierwszy pojawiły się na kartkach okolicznościowych w latach 80., zanim zyskały popularność dzięki serialowi animowanemu i filmowi The Care Bears Movie z 1985 roku, w którym jedną z ról głosowych zagrał Mickey Rooney. Stworzone przez Elenę Kucharik i Lindę Denham misie stały się symbolem emocji, empatii i dobra, dlatego każda postać ma na brzuszku symbol odzwierciedlający jej unikalną osobowość.

Jesteśmy dumni, że możemy kontynuować dziedzictwo Troskliwych misiów. To postacie, które przez dekady inspirowały dzieci do bycia lepszymi, bardziej otwartymi ludźmi. Wierzymy, że ten film zrobi to samo – oświadczyło Cloudco Entertainment.