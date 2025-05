Genialna gra z Warhammer 40,000 za darmo na Steam. Prezent z okazji Warhammer Skulls

Z okazji Warhammer Skulls 2025 posypało prezentami dla użytkowników komputerów osobistych. Już wcześniej informowaliśmy, że darmową grę z uniwersum Warhammer 40,000 można odebrać na GOG-u, ale również Steam wyszedł ze swoją własną propozycją. Przez parę najbliższych dni gracze mogą za darmo odebrać Warhammer 40,000: Gladius - Relics of War, czyli strategię 4X od Proxy Studios wydaną w lipcu 2018 roku. Produkcja zebrała bardzo pozytywne opinie na Steam, a teraz każdy chętny może samemu sprawdzić ten tytuł. Warto wspomnieć, że był już on kiedyś dostępny za darmo na platformie Valve, więc możliwe, że grę macie już przypisaną do swojego konta.

Larianstudios12!Gladius Prime był znany uczonym Imperium jako planeta o znaczeniu archeologicznym. Podczas jej kolonizacji odkryto starożytne relikty, które rzuciły światło na tajemniczą przeszłość. Ale to nie były tylko relikty. Coś się przebudziło — niewypowiedziany koszmar z pradawnych czasów — a obywatele Gladiusa znaleźli się uwięzieni w straszliwej wojnie o przetrwanie. Gladius Prime był niegdyś planetą pokoju. Teraz jest tylko wojna. Warhammer 40,000: Gladius – Relics of War przenosi cię do świata grozy i przemocy, oferując pierwszą turową strategię 4X osadzoną w uniwersum Warhammera. Zmierz się z wymagającą SI albo współpracuj lub rywalizuj z przyjaciółmi i nieznajomymi z całego świata – brzmi oficjalny opis.

Darmowa gra z uniwersum Warhammera 40,000 za darmo na Steam

Jeżeli jeszcze nie posiadacie gry Warhammer 40,000: Gladius - Relics of War w swojej bibliotece na Steam, to udajcie się pod ten adres i kliknijcie „Dodaj do konta”. Oferta trwa tylko do 26 maja do godziny 10:00 czasu polskiego.