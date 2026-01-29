Gen Z i koniec ery długopisu? 40% młodych traci umiejętność pisania odręcznego

Młodzi ludzie, dorastający w świecie ekranów dotykowych i klawiatur, coraz częściej mają problem z sformułowaniem choćby kilku czytelnych zdań na papierze.

Według badań przeprowadzonych przez Uniwersytet w Stavanger, blisko 40% przedstawicieli pokolenia Z traci biegłość w komunikacji za pomocą pisma ręcznego. Zjawisko to nie jest jedynie kwestią estetyki – naukowcy alarmują, że rezygnacja z pióra na rzecz klawiatury ma głębokie reperkusje dla naszego rozwoju poznawczego.

Problemy młodych ludzi z pismem ręcznym

Pismo ręczne angażuje mózg w zupełnie inny sposób niż stukanie w klawisze. Eksperci wskazują na kilka kluczowych aspektów: