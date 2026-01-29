Gen Z i koniec ery długopisu? 40% młodych traci umiejętność pisania odręcznego

Młodzi ludzie, dorastający w świecie ekranów dotykowych i klawiatur, coraz częściej mają problem z sformułowaniem choćby kilku czytelnych zdań na papierze.
Według badań przeprowadzonych przez Uniwersytet w Stavanger, blisko 40% przedstawicieli pokolenia Z traci biegłość w komunikacji za pomocą pisma ręcznego. Zjawisko to nie jest jedynie kwestią estetyki – naukowcy alarmują, że rezygnacja z pióra na rzecz klawiatury ma głębokie reperkusje dla naszego rozwoju poznawczego.
Problemy młodych ludzi z pismem ręcznym
Pismo ręczne angażuje mózg w zupełnie inny sposób niż stukanie w klawisze. Eksperci wskazują na kilka kluczowych aspektów:
Pamięć i zrozumienie: Proces ręcznego kreślenia liter wspomaga zapamiętywanie informacji i lepsze przyswajanie wiedzy.
Rozwój poznawczy: Pisanie odręczne jest ściśle powiązane z umiejętnościami analitycznymi, które ukształtowały współczesne społeczeństwa.
Refleksyjność: Tradycyjna forma komunikacji sprzyja bardziej przemyślanym wypowiedziom, w przeciwieństwie do impulsywnej natury wiadomości cyfrowych.
Profesorowie akademiccy coraz częściej zauważają negatywne skutki digitalizacji życia codziennego. Profesor Nedret Kiliceri zwraca uwagę na fakt, że studenci nie tylko piszą nieczytelnie, ale zmienia się sama struktura ich wypowiedzi. Zamiast spójnych akapitów i rozbudowanych zdań, dominują krótkie, odizolowane od siebie komunikaty, przypominające posty z mediów społecznościowych.
Zjawisko to prowadzi do sytuacji, w której młodzi ludzie czują się „niezrozumiani” lub wręcz bezradni, gdy zostają zmuszeni do powrotu do tradycyjnego papieru i długopisu.
Eksperyment obejmował łącznie 30 prób, w których każde słowo pojawiało się w dwóch różnych warunkach, prezentowanych w losowej kolejności. W każdym teście uczestnicy mieli za zadanie albo (a) napisać prawą ręką kursywą przedstawione słowo za pomocą pióra cyfrowego bezpośrednio na ekranie, albo (b) wpisać przedstawione słowo prawym palcem wskazującym na klawiaturze. Przed każdym testem, przed pojawieniem się jednego z docelowych słów, wyświetlana była instrukcja „napisz” lub „wpisz”, a uczestnicy mieli 25 sekund na napisanie ręcznie lub wpisanie słowa kilka razy, oddzielając je spacją.
