Gears of War: The Card Game ukaże się na rynku w tym roku

Gears of War to marka, której nie trzeba przedstawiać żadnemu graczowi. Wszystko wskazuje na to, że w tym roku doczekamy się premiery jej karcianego odpowiednika.

Marcus Fenix powróci w Gears of War: The Card Game

Przypomnijmy, że gra planszowa bazująca na Gears of War pojawiła się na rynku już w 2011 roku. Produkcja została dość ciepło przyjęta przez graczy, a jej ocena na portalu boardgamegeek.com to 7.5/10. Ekipa z wydawnictwa Steamforged Games pracuje obecnie nad karcianą wersją gry, co z pewnością ucieszy fanów kultowej serii.



Twórcy zapewniają, że w trakcie zabawy będziemy mogli poczuć klimat znany z gier. Wszystko za sprawą kampanii fabularnej, w której ważną rolę odgrywa narracja. Gracze rozgrywać będą kolejne scenariusze, a każda z podjętych przez nich decyzji będzie miała wpływ na to, jak dalej potoczy się historia. Warto zaznaczyć, że w trakcie zabawy otrzymamy możliwość pokierowania dwoma stronami konfliktu.



Gears of War: The Card Game – specyfikacja gry: