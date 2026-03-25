Gdzie dwóch się bije... Wyczekiwany hit Sony przesuwa premierę, płynąc na fali „Dunesday”

Końcówka 2026 roku zapowiada się dla widzów jako czas wielkich premier.

Sony zmienia swoją strategię premiery. Nowa odsłona popularnej serii Jumanji zadebiutuje 25 grudnia 2026 roku, zamiast pierwotnie planowanego 11 grudnia. To ruch, który może mieć większe znaczenie, niż początkowo się wydaje. Jumanji 3 z nową datą premiery Jumanji 3 zmienia swoją strategię premiery i przesuwa debiut na 25 grudnia 2026 roku. Pierwotnie film miał trafić do kin dwa tygodnie wcześniej, jednak decyzja Sony sugeruje przemyślany ruch w kontekście całego rynku. Produkcja z udziałem Dwayne Johnson, Kevin Hart, Jack Black i Karen Gillan celuje teraz bezpośrednio w świąteczny okres, który co roku przyciąga największą widownię. To moment, w którym familijne i przygodowe kino często notuje najlepsze wyniki.

Zmiana daty nie jest przypadkowa. Kilka dni wcześniej, 18 grudnia, do kin trafią dwa wielkie widowiska – Avengers: Doomsday oraz Diuna: Część trzecia. Na ten moment żadna ze stron nie planuje zmiany daty premiery. Sytuacja jest o tyle interesująca, że oba filmy walczą o podobną widownię oraz dostęp do sal kinowych, w tym tych najbardziej prestiżowych, jak IMAX. To może znacząco wpłynąć na ich wyniki finansowe.

GramTV przedstawia:

Zamiast premiery przed tym wielkim wydarzeniem, Jumanji 3 pojawi się chwilę po nim, próbując wykorzystać wzmożony ruch w kinach. Taki scenariusz może okazać się korzystny. Widzowie, którzy ruszą do kin na największe premiery grudnia, mogą zostać dłużej i sięgnąć po kolejne tytuły. Jumanji 3 ma szansę „złapać” tę falę zainteresowania i przyciągnąć widownię szukającą lżejszej, bardziej rozrywkowej propozycji. To strategia, która w przeszłości już się sprawdzała. Filmy o bardziej familijnym charakterze często korzystały na obecności dużych blockbusterów, budując własny sukces na zwiększonym ruchu w kinach. Na razie nie wiadomo, jak ostatecznie ułoży się grudniowy kalendarz premier. Jedno jest jednak pewne – Jumanji 3 nie ucieka przed konkurencją, a raczej próbuje sprytnie wykorzystać moment, w którym widzowie będą najchętniej odwiedzać kina.

Jakub Piwoński Dziennikarz filmowy, krytyk. Lubi otwarte podejście do kina i popkultury. Fantastykę w każdej postaci przeplata seansami klasyki. Gdy akurat nie gra w Diablo 4, nie pogardzi dobrym komiksem i książką.










