Zaloguj się lub Zarejestruj

Gamescom Sale! w Ubisoft Store – gry nawet 90% taniej

Mikołaj Berlik
2025/08/08 18:30
0
0

Assassin’s Creed Rogue za 8,98 zł, Watch Dogs 2 za 19,99 zł i inne hity w promocyjnych cenach

Ubisoft wystartował z nową wyprzedażą z okazji zbliżających się targów Gamescom 2025. W sklepie Ubisoft Store przeceniono dziesiątki gier na PC, a rabaty sięgają nawet 90%. Promocja potrwa przez ograniczony czas i obejmuje zarówno starsze klasyki, jak i nowsze produkcje.

Ubisoft
Ubisoft

Gamescom Sale! – wyprzedaż w Ubisoft Store

Francuski wydawca przygotował atrakcyjną ofertę, w której znajdziemy między innymi gry z serii Assassin’s Creed, Far Cry, Tom Clancy’s, a także Watch Dogs czy Prince of Persia. W promocji nie zastosowano dodatkowego kodu rabatowego, ale za 100 Ubisoft Units można aktywować dodatkowe -20% na całe zamówienie.

Spośród przecenionych tytułów oto kilka najciekawszych gier dostępnych w ramach Gamescom Sale!:

GramTV przedstawia:

Najlepsze promocje w Ubisoft Store:

Oferta obowiązuje do wyczerpania zapasów lub do zakończenia wyprzedaży, która najpewniej potrwa do 24 sierpnia 2025 roku, czyli końca targów Gamescom. Pełną listę przecenionych tytułów znajdziemy na stronie Ubisoft Store.

Tagi:

promocja
assassin's creed
Assassin's Creed: Origins
Rayman Legends
wyprzedaż
promocje
Assassin's Creed: Odyssey
Assassin's Creed
Assassin’s Creed: Valhalla
wyprzedaż gier
Mikołaj Berlik
Komentarze
0



Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!

TiktokFacebookYoutubeSpotifySteamRSS
Copyright © 2005 - 2025 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112

O nas

Zespół GramRegulaminPolityka prywatności

Kontakt

PomocReklamaKontakt z redakcją

Na skróty

HOT NewsGramTVPromocje
Zakupythe:protocol
Copyright © 2005 - 2025 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112