Gamescom Sale! w Ubisoft Store – gry nawet 90% taniej

Assassin’s Creed Rogue za 8,98 zł, Watch Dogs 2 za 19,99 zł i inne hity w promocyjnych cenach

Ubisoft wystartował z nową wyprzedażą z okazji zbliżających się targów Gamescom 2025. W sklepie Ubisoft Store przeceniono dziesiątki gier na PC, a rabaty sięgają nawet 90%. Promocja potrwa przez ograniczony czas i obejmuje zarówno starsze klasyki, jak i nowsze produkcje.

Gamescom Sale! – wyprzeda ż w Ubisoft Store

Francuski wydawca przygotował atrakcyjną ofertę, w której znajdziemy między innymi gry z serii Assassin’s Creed, Far Cry, Tom Clancy’s, a także Watch Dogs czy Prince of Persia. W promocji nie zastosowano dodatkowego kodu rabatowego, ale za 100 Ubisoft Units można aktywować dodatkowe -20% na całe zamówienie.