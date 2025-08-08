Gamescom Sale! w Ubisoft Store – gry nawet 90% taniej

Assassin’sCreedRogue za 8,98 zł, Watch Dogs 2 za 19,99 zł i inne hity w promocyjnych cenach
Ubisoft wystartował z nową wyprzedażą z okazji zbliżających się targów Gamescom 2025. W sklepie Ubisoft Store przeceniono dziesiątki gier na PC, a rabaty sięgają nawet 90%. Promocja potrwa przez ograniczony czas i obejmuje zarówno starsze klasyki, jak i nowsze produkcje.
Gamescom Sale! – wyprzedaż w Ubisoft Store
Francuski wydawca przygotował atrakcyjną ofertę, w której znajdziemy między innymi gry z serii Assassin’s Creed, Far Cry, Tom Clancy’s, a także Watch Dogs czy Prince of Persia. W promocji nie zastosowano dodatkowego kodu rabatowego, ale za 100 Ubisoft Units można aktywować dodatkowe -20% na całe zamówienie.
Spośród przecenionych tytułów oto kilka najciekawszych gier dostępnych w ramach Gamescom Sale!:
Oferta obowiązuje do wyczerpania zapasów lub do zakończenia wyprzedaży, która najpewniej potrwa do 24 sierpnia 2025 roku, czyli końca targów Gamescom. Pełną listę przecenionych tytułów znajdziemy na stronie Ubisoft Store.
