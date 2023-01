Games with Gold na luty 2022. Jest tak, jak myślicie – słabo

Zgodnie z tradycją przedstawiciele firmy Microsoft zaprezentowali nową ofertę usługi Games with Gold na przyszły miesiąc, czyli w tym przypadku styczeń. Dowiedzieliśmy się, że użytkownicy posiadający subskrypcję oraz konsole Xbox otrzymają gry For the King oraz Guts N Goals. Poniżej znajdziecie wszystkie niezbędne szczegóły.

Xbox Games with Gold – luty 2022