Znamy ofertę Games with Gold na grudzień 2022. Microsoft ujawnia słabą listę

Warto zaznaczyć, że to już trzeci miesiąc z rzędu, gdy otrzymujemy jedynie dwie gry . Co więcej, po raz kolejny gracze nie są szczególnie zadowoleni z oferowanych produkcji . Chodzi tutaj nie o ich jakość, a o niszowość – trudno potraktować to jako odzwierciedlenie wartości abonamentu Xbox Live Gold. Wielu członków gamingowej społeczności uważa, że Microsoft nie jest już zainteresowany dalszym rozwijaniem programu, co może sugerować, że za jakiś czas w ogóle go już nie będzie .

Przypomnijmy, że subskrypcja Xbox Live Gold pozwala przede wszystkim na granie ze znajomymi w trybie wieloosobowym. Jak już wspomnieliśmy, co miesiąc otrzymujemy również wspomniany zestaw gier (no, powiedzmy), które w ramach subskrypcji możemy dodać do swojej biblioteki bez żadnych dodatkowych kosztów. Do tego dochodzą jeszcze ekskluzywne zniżki w ramach Deals with Gold – posiadacze abonamentu mogą zaoszczędzić od 50 do 70 procent zarówno na grach, jak i dodatkach. Możemy ewentualnie zamienić swoją subskrypcję Gold na Ultimate, dzięki czemu mamy również Xbox Game Pass Ultimate. Szczegóły znajdziecie pod tym adresem.