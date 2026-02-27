Gameplay z Samson: A Tyndalston Story. Co szykują dla nas twórcy Just Cause?

Byli twórcy takich gier, jak Just Cause i Mad Max, ponownie połączyli siły. Ale już pod szyldem Liquid Swords.

Od pewnego czasu wiemy, że pracują oni nad nowym tytułem, który będzie debiutem ich studia. To Samson: A Tyndalston Story. Twórcy Just Cause i Mad Maxa gotują coś nowego Teraz wreszcie otrzymaliśmy fragmenty rozgrywki z Samsona. Przypomnijmy, że akcja gry dziać się będzie w tytułowym Tyndalston w latach 90. Wbrew jednak temu, co może się wydawać, nie mamy tutaj do czynienia z kolejnym klonem Grand Theft Auto. Świat, po którym poruszać się będzie główny bohater, nie będzie tak otwarty i nie zapewni nam takiej swobody, jak hit Rockstara.

Twórcy nawet tego nie kryją, wprost przyznając, iż na rozmach podobny innym grom AAA nie mamy co liczyć. Zamiast tego zabawę podzielono na kolejne dni – każdy z nich zaczyna się od tego, że musimy spłacić określoną część długu, który jest kołem zamachowym fabuły. Dług ten to pieniądze, które Samson utracił podczas nieudanego skoku, za który trafił do więzienia.

Pieniądze zaś zdobywamy poprzez wykonywanie zleceń. W tym wypadku deweloperzy zrezygnowali z liniowości, dając nam większy wybór w kwestii tego, czym akurat zamierzamy się zająć. I jak to w grach, im więcej zrobimy, tym więcej PD zdobywamy, a za to później możemy rozwinąć naszego (anty)bohatera. No i możemy też wskoczyć do bitki. Bo to właśnie bijatyki są tutaj crème de la crème. Liquid Swords położyło spory nacisk na dopieszczenie tego elementu. Możemy bić szybko, możemy bić mocno, możemy też parować ciosy. Oraz przy tym wszystkim nabijać pasek adrenaliny, a po jego wypełnieniu zwiększyć obrażenia zadawane wrażym zastępom przez Samsona. Nie ma tutaj ogromnej piaskownicy. Nie ma niezliczonej ilości aktywności pobocznych. To nie jest budżetowe GTA, bo Samson: A Tyndalston Story z naciskiem na walkę wręcz zdaje się mieć na siebie swój własny pomysł. Czy to wypali? O tym przekonamy się 8 kwietnia. To właśnie wtedy omawiany tytuł pojawi się na komputerach osobistych.

Maciej Petryszyn Absolwent dziennikarstwa sportowego na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Pasjonat esportu, piłki nożnej i polityki. Od 2026 roku redaktor Gram.pl.

