Gameplay, edytor malowań i nowe szczegóły na temat gry. Nacon powoli odsłania Endurance Motorsport Series

KT Racing przedstawiło nowe informacje o Endurance Motorsport Series w obszernym materiale z rozgrywki, opartym na wczesnej wersji gry pokazanej podczas Gamescomu.

Endurance Motorsport Series to produkcja, która łączy symulację wyścigów długodystansowych z elementami zarządzania zespołem. Gracze będą mogli rywalizować samochodami GT oraz prototypami, jednocześnie dbając o strategię pit stopów i koordynację nawet trzech kierowców w jednej ekipie. Możliwe będzie także ściganie się w trybie online w zespołach do trzech osób przeciwko maksymalnie 24 rywalom, gdzie każdy gracz wybierze określoną rolę - kierowcy, inżyniera lub stratega.

Osoby, które nie czują się pewnie za kierownicą, mogą wspierać kolegów i razem walczyć o zwycięstwo. Kluczem jest praca zespołowa.

Na torze jednocześnie ścigały się będą hipersamochody, LMP2 i auta GT, a gracze będą mogli zmieniać kierowców jak w prawdziwych wyścigach. W trakcie rywalizacji pojawią się dodatkowe cele, na przykład utrzymanie określonej średniej prędkości na wyznaczonym dystansie. W dniu premiery dostępnych będzie dziesięć torów wyścigowych, z czego sześć to obiekty, które istnieją na prawdę. Wśród nich znajdą się Monza, Fuji i Circuit de la Sarthe.

Nowy edytor malowań pozwala wybierać gotowe wzory lub tworzyć własne projekty poprzez nakładanie kolorowych warstw. Malowania można automatycznie przenieść na wszystkie trzy samochody zespołu, a barwy wykorzystać również na strojach i kaskach kierowców. Do wyboru będą także oficjalne malowania zespołów i producentów.