Gameplay, edytor malowań i nowe szczegóły na temat gry. Nacon powoli odsłania Endurance Motorsport Series

Mateusz "Gucio1846" Kapusta
2025/09/14 09:00
KT Racing przedstawiło nowe informacje o Endurance Motorsport Series w obszernym materiale z rozgrywki, opartym na wczesnej wersji gry pokazanej podczas Gamescomu.

Endurance Motorsport Series to produkcja, która łączy symulację wyścigów długodystansowych z elementami zarządzania zespołem. Gracze będą mogli rywalizować samochodami GT oraz prototypami, jednocześnie dbając o strategię pit stopów i koordynację nawet trzech kierowców w jednej ekipie. Możliwe będzie także ściganie się w trybie online w zespołach do trzech osób przeciwko maksymalnie 24 rywalom, gdzie każdy gracz wybierze określoną rolę - kierowcy, inżyniera lub stratega.

Endurance Motorsport Series
Endurance Motorsport Series

Obszerny pokaz nowych wyścigów Endurance Motorsport Series

Dyrektor kreatywny Endurance Motorsport Series, Alain Jarniou, wytłumaczył co jest sednem gry:

Osoby, które nie czują się pewnie za kierownicą, mogą wspierać kolegów i razem walczyć o zwycięstwo. Kluczem jest praca zespołowa.

Na torze jednocześnie ścigały się będą hipersamochody, LMP2 i auta GT, a gracze będą mogli zmieniać kierowców jak w prawdziwych wyścigach. W trakcie rywalizacji pojawią się dodatkowe cele, na przykład utrzymanie określonej średniej prędkości na wyznaczonym dystansie. W dniu premiery dostępnych będzie dziesięć torów wyścigowych, z czego sześć to obiekty, które istnieją na prawdę. Wśród nich znajdą się Monza, Fuji i Circuit de la Sarthe.

Nowy edytor malowań pozwala wybierać gotowe wzory lub tworzyć własne projekty poprzez nakładanie kolorowych warstw. Malowania można automatycznie przenieść na wszystkie trzy samochody zespołu, a barwy wykorzystać również na strojach i kaskach kierowców. Do wyboru będą także oficjalne malowania zespołów i producentów.

Pokazano także ekran wyboru kierowców i system umiejętności. Każdy zespół składa się z trzech zawodników, mechaników i inżyniera. Kierowcy rozwijają statystyki wytrzymałości i prędkości, mechanicy odpowiadają m.in. za tankowanie i wymianę opon, a inżynierowie posiadają unikalne zdolności, np. bonusy do zdobywanego doświadczenia.

W porównaniu z zeszłoroczną prezentacją na Gamescomie, gra zyskała lepsze modele aut i bardziej realistyczne efekty pogodowe. Co więcej, twórcy poinformowali, że Endurance Motorsport Series nie będzie wymagać stałego połączenia z siecią, co na pewno ucieszy wielu graczy. Premiera gry planowana jest na początek 2026 roku na PC, PlayStation 5 oraz Xbox Series X/S.

Mateusz "Gucio1846" Kapusta

Dziennikarz, lektor, zawodnik eSportowych mistrzostw świata eMotoGP :)

