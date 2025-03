Game of Thrones: Kingsroad z bardzo krótkim okresem wczesnego dostępu. Twórcy dzielą się informacjami na temat projektu

Wczesny dostęp do Game of Thrones: Kingsroad otrzymają osoby posiadające którąkolwiek z trzech dostępnych wersji gry. Zawierają one Founder’s Pack zapewniający zaproszenie do rozgrywki przed premierą oraz dwa cyfrowe bonusy: pakiet emotek Jona Snowa oraz północny strój. Droższe edycje zawierają inne korzyści, które zostały wymienione na stronie Steam.

Game of Thrones: Kingsroad ma zostać udostępnione na PC. Deweloperzy podzielili się ciekawą informacją na temat wczesnego dostępu - ma on potrwać “co najmniej 4 tygodnie”. W większości przypadków przedpremierowy rozwój trwa o wiele dłużej: rok lub 6 miesięcy.