Game of Thrones: Kingsroad opuści wczesny dostęp w maju. Na grę spada fala krytyki za chciwą monetyzację

Gra o Tron w formie darmowego RPG akcji, wyjdzie z wczesnego dostępu już w maju, ale to może nie być najlepszy start dla tej produkcji.

Choć serial Gra o Tron zakończył się dla wielu rozczarowującym finałem, nie powstrzymało to twórców od dalszego eksploatowania marki. Game of Thrones: Kingsroad, czyli darmowe RPG akcji od południowokoreańskiego studia Netmarble, opuści płatny wczesny dostęp i zadebiutuje w pełnej, darmowej już wersji w maju.

Game of Thrones: Kingsroad opuści wczesny dostęp

Twórcy obiecują prawdziwie immersyjną podróż przez znane lokacje z Westeros, znane z serialu HBO, począwszy od Muru i Castle Black, przez Królewską Przystań, aż po Wysogród i inne. Gracze będą mogli swobodnie eksplorować otwarty świat zróżnicowanych krain, tętniących życiem miast, dzikich pustkowi i politycznych intryg. Fabuła skupi się na postaci bękarta z małego rodu z Północy, który po śmierci braci wyrusza, by umocnić swoją pozycję polityczną, lawirować między walkami wielkich rodów i szukać sojuszników, a wszystko to w cieniu nadciągającego zagrożenia ze strony Białych Wędrowców. Do wyboru są trzy klasy postaci: Rycerz, Najemnik i Zabójca. W grze dostępny będzie tryb kooperacji oraz znane postacie z serialu.