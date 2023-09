Fuzja Microsoftu z Activision Blizzard coraz bliżej. CMA „wstępnie zatwierdziło” umowę

W sierpniu Microsoft przedstawił poprawioną propozycję, próbując uspokoić organ regulacyjny, twierdząc, że teraz sprzeda Ubisoftowi prawa do transmisji strumieniowej wszystkich gier Activision Blizzard wydanych w ciągu najbliższych 15 lat, jeśli nowa umowa zostanie zaakceptowana.

W opublikowanym komunikacie prasowym, CMA obwieściła, że chociaż „stwierdziła ograniczone pozostałe wątpliwości” dotyczące proponowanej nowej umowy, uważa, że Microsoft podjął kroki w celu rozwiązania pierwotnie poruszonych problemów. To dlatego CMA wierzy, że ta rewizja „wprowadza ważne zmiany, które zasadniczo rozwiewają obawy wyrażone w związku z pierwotną transakcją z początku tego roku”.

Nowa umowa skutkuje natomiast przeniesieniem praw do strumieniowego przesyłania gier Activision do chmury niezależnemu graczowi, firmie Ubisoft, przy utrzymaniu otwartej konkurencji w miarę rozwoju rynku gier w chmurze w nadchodzących latach. Chociaż zrestrukturyzowana umowa znacząco różni się od poprzedniej transakcji i zasadniczo rozwiewa większość obaw, CMA ma ograniczone obawy, że niektóre postanowienia dotyczące sprzedaży praw Activision do strumieniowego przesyłania danych w chmurze na rzecz Ubisoft mogą zostać obchodzone, rozwiązane lub nieegzekwowane.