Cyberpunk 2077 z „przytłaczająco pozytywnymi” ocenami na Steam. Twórcy dziękują graczom

Pozytywne recenzje na Steam skomentował także Paweł Sasko. W swoim poście na X stwierdził, że nigdy nie zamierzał się poddawać i wierzył, że niekorzystna premiera Cyberpunka 2077 w końcu się odwróci i gracze docenią ten tytuł.

Nie wyobrażacie sobie, jak wiele to dla mnie znaczy. Nigdy nie byłem bliski poddania się i zawsze wierzyłem, że jest to w jakiś sposób możliwe, ale nigdy nie myślałem, że faktycznie to zobaczę. Bardzo dziękujemy za danie nam drugiej szansy.