FGS 2023: Shadow Gambit: The Cursed Crew z prezentacją bohaterów

Twórcy gry Shadow Tactics: Blades of the Shogun podzielili się kolejnym materiałem ze swojego najnowszego dzieła.

Podczas tegorocznej edycji wydarzenia Future Games Show przedstawiciele studia Mimimi Games podzielili się nowym zwiastunem gry Shadow Gambit: The Cursed Crew . Materiał zaprezentował kolejnych bohaterów, których spotkamy w nadchodzącej produkcji osadzonej w pirackich klimatach.

Shadow Gambit: The Cursed Crew – prezentacja bohaterów

Już wcześniej poznaliśmy Gaelle, stoczniowca Pana Mercury’ego oraz kapitana Alfię. Zwiastun prezentuje kolejne osobistości. Pierwszą z nich jest Suleidy, lekarz, który potrafi przywołać roślinność, w której może się ukryć. Drugi bohater to Teresa la Ciega, strzelec wyborowy mogący eliminować wrogów z dystansu. Poznaliśmy też kucharkę Toyę posługującą się nożem do pozbywania się przeciwników, podczas gdy Pinkus von Presswald wchodzi do ich głów, aby odwrócić ich uwagę. Wreszcie mamy też poszukiwacza skarbów Quientina Aalbersa.