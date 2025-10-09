Zaloguj się lub Zarejestruj

Funcom łagodzi frustrację fanów. W Dune: Awakening pojawił się system odzyskiwania pojazdów

Mikołaj Berlik
2025/10/09 09:30
1
0

Funcom wprowadza szereg poprawek.

Funcom udostępnił aktualizację 1.2.10.0 do Dune: Awakening, która znacząco wpływa na rozgrywkę. Najważniejszą nowością jest tryb odzyskiwania pojazdów – rozwiązanie, które eliminuje jedną z najbardziej frustrujących mechanik w grze. Od teraz strata maszyny po spotkaniu z pustynnym czerwiami nie oznacza już definitywnej utraty sprzętu.

Dune: Awakening
Dune: Awakening

Dune: Awakening – więcej zmian w aktualizacji 1.2.10.0

Twórcy dodali możliwość tworzenia kopii zapasowych pojazdów, które można później przywrócić za opłatą w walucie Solari i utratą 15% maksymalnej trwałości. Co istotne, zniszczone maszyny można odzyskać tylko przez 72 godziny od momentu ich utraty. W nowym systemie można też oznaczyć do pięciu wehikułów jednocześnie, co pozwala lepiej zarządzać zasobami po nieudanych wyprawach.

GramTV przedstawia:

Aktualizacja wprowadziła również liczne poprawki techniczne i jakościowe. Zwiększono zasięg renderowania pojazdów do 2 km, poprawiono system łupów w PvP, a także powiększono pojemność schowków bankowych z 25 do 500 slotów. Dodano także wyszukiwarkę w menu badań oraz opcję bezpośredniej wymiany elementów konstrukcyjnych.

Posiadacze dodatku Lost Harvest otrzymali natomiast 17 nowych elementów budowlanych w stylu Dune Man, w tym garażowe drzwi kompatybilne z treadwheelem. Choć wielu graczy chwali zmiany, część społeczności wciąż domaga się poprawek w balansie PvP i zawartości endgame. Funcom zapowiada dalsze aktualizacje, które mają zająć się tymi problemami.

News
PC
aktualizacja
Funcom
PlayStation 5
Xbox Series X
Xbox Series S
Dune
Dune: Awakening
aktualizacja gry
Mikołaj Berlik
Komentarze
1
dariuszp
Gramowicz
Dzisiaj 09:42

Ale kopie zapasowe można było zawsze robić :P Crafting :-P "Ubezpieczenie" wygląda na przesadę. 




