Funcom łagodzi frustrację fanów. W Dune: Awakening pojawił się system odzyskiwania pojazdów

Funcom udostępnił aktualizację 1.2.10.0 do Dune: Awakening, która znacząco wpływa na rozgrywkę. Najważniejszą nowością jest tryb odzyskiwania pojazdów – rozwiązanie, które eliminuje jedną z najbardziej frustrujących mechanik w grze. Od teraz strata maszyny po spotkaniu z pustynnym czerwiami nie oznacza już definitywnej utraty sprzętu.

Dune: Awakening – więcej zmian w aktualizacji 1.2.10.0

Twórcy dodali możliwość tworzenia kopii zapasowych pojazdów, które można później przywrócić za opłatą w walucie Solari i utratą 15% maksymalnej trwałości. Co istotne, zniszczone maszyny można odzyskać tylko przez 72 godziny od momentu ich utraty. W nowym systemie można też oznaczyć do pięciu wehikułów jednocześnie, co pozwala lepiej zarządzać zasobami po nieudanych wyprawach.