Fumes na Steam w najniższej cenie w historii – 36 zł

Mikołaj Berlik
2025/10/27 19:30
Postapokaliptyczne wyścigi z walką pojazdów taniej niż kiedykolwiek.

Na Steamie ruszyła promocja na Fumes, dynamiczną grę akcji łączącą wyścigi, destrukcyjne starcia pojazdów i klimat rodem z Mad Maxa. Produkcja dostępna jest we wczesnym dostępie, a jej cena spadła do 35,99 zł, co jest najniższą ofertą od premiery.

Fumes
Fumes

Fumes – oferta na Steam

Gracze wcielają się w kierowców zmagających się w postapokaliptycznym świecie, gdzie liczy się zarówno szybkość, jak i umiejętność walki w pojeździe. Gra wyróżnia się efektowną oprawą wizualną, dynamiczną rozgrywką oraz charakterystycznym klimatem pustynnych aren pełnych niebezpieczeństw.

Fumes zebrało bardzo pozytywne opinie od użytkowników Steam – na ten moment aż 96 procent recenzji jest pozytywnych. Promocja potrwa do 9 listopada, co daje czas na zakup w rekordowo niskiej cenie.

FUMES to gra dla jednego gracza inspirowana złotą erą gatunku vehicular combat. Prosta, szybka i intensywna rozgrywka. Wsiądź do samochodu, zamontuj gnata i przemierzaj poryte pustkowia.

Żadnej ściemy. Tylko ty, twój samochód i czysta zabawa. Jak za dawnych czasów!

CECHY GRY

  • Prowadź konfigurowalne samochody. Wyposaż je w broń.
  • Doświadcz fizyki jazdy inspirowanej starymi grami rajdowymi.
  • Zmierz się z falami wrogów. Weź udział w śmiertelnym pościgu.
  • Modyfikuj swój samochód. Oklej go naklejkami. Wybierz wyposażenie pasujące do twojego stylu walki.
  • Zdobywaj nowe samochody i części, pokonując bossów.
  • Brak loading skrinów. Brak fast travel. Po prostu odpal auto!
  • Zwolnij po walce, wybierz się na przejażdżkę i wdychaj FUMES.
  • Zgub się na pustyni. Przemierzaj niekończące się, proceduralne środowisko.
  • Posłuchaj oryginalnej, mocno gitarowej ścieżki dźwiękowej.

Mikołaj Berlik
