Fumes na Steam w najniższej cenie w historii – 36 zł

Na Steamie ruszyła promocja na Fumes, dynamiczną grę akcji łączącą wyścigi, destrukcyjne starcia pojazdów i klimat rodem z Mad Maxa. Produkcja dostępna jest we wczesnym dostępie, a jej cena spadła do 35,99 zł, co jest najniższą ofertą od premiery.

Fumes – oferta na Steam

Gracze wcielają się w kierowców zmagających się w postapokaliptycznym świecie, gdzie liczy się zarówno szybkość, jak i umiejętność walki w pojeździe. Gra wyróżnia się efektowną oprawą wizualną, dynamiczną rozgrywką oraz charakterystycznym klimatem pustynnych aren pełnych niebezpieczeństw.

Fumes zebrało bardzo pozytywne opinie od użytkowników Steam – na ten moment aż 96 procent recenzji jest pozytywnych. Promocja potrwa do 9 listopada, co daje czas na zakup w rekordowo niskiej cenie.