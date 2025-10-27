Fumes na Steam w najniższej cenie w historii – 36 zł

Na Steamie ruszyła promocja na Fumes, dynamiczną grę akcji łączącą wyścigi, destrukcyjne starcia pojazdów i klimat rodem z Mad Maxa. Produkcja dostępna jest we wczesnym dostępie, a jej cena spadła do 35,99 zł, co jest najniższą ofertą od premiery.
Fumes – oferta na Steam
Gracze wcielają się w kierowców zmagających się w postapokaliptycznym świecie, gdzie liczy się zarówno szybkość, jak i umiejętność walki w pojeździe. Gra wyróżnia się efektowną oprawą wizualną, dynamiczną rozgrywką oraz charakterystycznym klimatem pustynnych aren pełnych niebezpieczeństw.
Fumes zebrało bardzo pozytywne opinie od użytkowników Steam – na ten moment aż 96 procent recenzji jest pozytywnych. Promocja potrwa do 9 listopada, co daje czas na zakup w rekordowo niskiej cenie.
FUMES to gra dla jednego gracza inspirowana złotą erą gatunku vehicular combat. Prosta, szybka i intensywna rozgrywka. Wsiądź do samochodu, zamontuj gnata i przemierzaj poryte pustkowia.
Żadnej ściemy. Tylko ty, twój samochód i czysta zabawa. Jak za dawnych czasów!
CECHY GRY
- Prowadź konfigurowalne samochody. Wyposaż je w broń.
- Doświadcz fizyki jazdy inspirowanej starymi grami rajdowymi.
- Zmierz się z falami wrogów. Weź udział w śmiertelnym pościgu.
- Modyfikuj swój samochód. Oklej go naklejkami. Wybierz wyposażenie pasujące do twojego stylu walki.
- Zdobywaj nowe samochody i części, pokonując bossów.
- Brak loading skrinów. Brak fast travel. Po prostu odpal auto!
- Zwolnij po walce, wybierz się na przejażdżkę i wdychaj FUMES.
- Zgub się na pustyni. Przemierzaj niekończące się, proceduralne środowisko.
- Posłuchaj oryginalnej, mocno gitarowej ścieżki dźwiękowej.
