Frozen Flame – otwarte testy beta ruszą w piątek

Frozen Flame to propozycja od ekipy studia Dreamside Interactive. Wiele osób może kojarzyć ten tytuł, gdyż było o nim całkiem głośno podczas minionego Steam Next Fest. Produkcją zainteresowało się wtedy ponad 65 000 graczy. Jeśli zaliczacie się do tej grupy, to już w tym tygodniu będziecie mieli ponową okazję, by przetestować tego survivalowego erpega. Twórcy zapraszają wszystkich chętnych do wzięcia udziału w otwartych testach beta.

Twórcy Frozen Flame zapraszają do wzięcia udziału w testach beta

Testy ruszą w piątek i potrwają do niedzieli. Jeśli chcecie wziąć w nich udział, to bez problemu zrobicie to poprzez kartę Steam produktu. Warto zaznaczyć, że deweloperzy planują wypuścić grę na rynek jeszcze w tym roku. Frozen Flame pojawi się w usłudze Early Access, co jest dość typową praktyką jeśli chodzi o ten gatunek.



Frozen Flame to survivalowe RPG akcji, które zabierze nas w podróż do dużego otwartego świata – Arcana. Pełna magii kraina rządzona była niegdyś przez smoki, co znajdzie swoje odzwierciedlenie w trakcie przygody. Oczywiście, w grze nie zabraknie typowych dla gatunku aktywności. Oprócz eksploracji skrywającego wiele tajemnic świata, gracz będzie mógł zbudować twierdzę oraz tworzyć narzędzia i przedmioty niezbędne podczas zabawy.



Gra autorstwa Dreamside Interactive może przywodzić na myśl Valheim – produkcję, która solidnie namieszała na rynku w ubiegłym roku. Miejmy nadzieję, że Frozen Flame odniesie równie ogromny sukces, na pewno ma ku temu potencjał. Warto zaznaczyć, że tytuł zgarnął już pokaźną garstkę branżowych wyróżnień.