Frostpunk 2 z datą premiery na konsolach. Gra trafi do usługi Game Pass

Pojawiły się dobre wieści dla miłośników mroźnego survivalu od 11 bit studios. Poznaliśmy bowiem datę premiery Frostpunk 2 na konsolach PS5 i Xbox Series X/S. Co więcej, tytuł w momencie debiutu trafi do usługi Game Pass.

Frostpunk 2 – data premiery na konsolach PlayStation 5 i Xbox Series X/S

Frostpunk 2 ma trafić na PS5 i Xbox Series X/S już 18 września 2025 roku. Wersja konsolowa gry została poddana starannej optymalizacji, aby zapewnić komfortową rozgrywkę na padzie. Deweloperzy skupili się na stworzeniu udoskonalonego schematu sterowania, co ma zapewnić błyskawiczny dostęp do najważniejszych funkcji i akcji.

Port konsolowy oferuje udoskonalone sterowanie, pozwalając graczom kierować polityką i mieszkańcami Nowego Londynu za pomocą kontrolera Xbox. Wprowadzono szereg usprawnień, które dostosowują układ sterowania do gamepada i zapewniają szybki dostęp do kluczowych działań.

Z okazji konsolowej premiery, Frostpunk 2 pojawi się także w dwóch specjalnych edycjach fizycznych. Pierwszą z nich jest Icebreaker Edition, której zawartość to między innymi trójwymiarowa pop-up diorama, art book oraz nowela rozbudowująca uniwersum gry. Drugą opcją jest Whiteout Edition, która poza specjalnym opakowaniem w formie shadow-boxa, zawierać będzie upgrade do wersji Deluxe Edition. Nabywcy Whiteout Edition uzyskają także dostęp do trzech pakietów DLC.

Rozwijaj i rozbudowuj swoje miasto w grze z gatunku society survival, której akcja osadzona jest 30 lat po śnieżnej apokalipsie. We Frostpunk 2 stajesz naprzeciwko nie tylko niekończącej się zimy, ale także potężnych frakcji, które z budynku Rady obserwują każdy twój ruch.

Na zakończenie przypomnijmy jeszcze, że Frostpunk 2 zadebiutował na PC 20 września 2024 roku. Zainteresowanych tytułem zachęcamy do lektury: Lodowe rewolucje – recenzja gry Frostpunk 2