Frostpunk 2 w przedsprzedaży od 189,99 zł na PS5 i XSX w Media Expert

W sklepie Media Expert ruszyła przedsprzedaż Frostpunk 2 – nowej produkcji polskiego studia 11 bit studios. Gra dostępna jest w dwóch fizycznych edycjach: Icebreaker Edition za 189,99 zł na PlayStation 5 lub Xbox Series X/S oraz Whiteout Edition za 359,99 zł, także wersjach na PlayStation 5 i Xbox Series X/S. Dostawa kurierem lub do Paczkomatu InPost jest darmowa.

Frostpunk 2 – oferta w Media Expert

Edycja Icebreaker zawiera fizyczną kopię gry, dioramę Nowego Londynu oraz kod do pobrania cyfrowego artbooka i nowelki. Z kolei kolekcjonerska Whiteout Edition oferuje bogatszy zestaw dodatków: oprócz podstawowej gry i dioramy znajdziemy tu m.in. podświetlaną ramkę (Shadowbox), zestaw pocztówek, metalowy brelok, naszywkę frakcji, arkusz z naklejkami oraz kod z ulepszeniem do edycji Deluxe, zapewniającym dostęp do trzech pierwszych DLC.