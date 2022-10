Frostpunk 2 z trybem multiplayer? Na to wskazuje baza danych Steam

Choć aktualnie nie wiemy, kiedy zapowiedziana jeszcze w drugiej połowie ubiegłego roku gra Frostpunk 2 – pełnoprawna kontynuacja niezwykle ciepło przyjętej gry strategicznej z 2018 roku – od polskiego zespołu 11 bit studios pojawi się na rynku, teraz do sieci wyciekła dość interesująca informacja na temat tytułu. Osiem dni temu, 27 września, w bazie danych platformy Steam gra otrzymała nowy tag: multiplayer.

Frostpunk 2 otrzyma tryb multiplayer?

Warto przy tym wszystkim pamiętać, że nie jest to zmiana, która definitywnie zadecyduje o obecności trybu wieloosobowego w grze Frostpunk 2. Być może 11 bit studios ma takie plany, a może jest to zwyczajna pomyłka. Pozostaje jedynie poczekać na oficjalne informacje od samych deweloperów. Zagralibyście w multiplayer w kontynuacji Frostpunka? Dajcie znać w komentarzach, co sądzicie o takiej nowości!

Przypomnijmy jeszcze na koniec, że gra Frostpunk 2 zadebiutuje wyłącznie na komputerach osobistych w sklepach Steam, Epic Games Store oraz GOG.com. Po więcej informacji zapraszamy do encyklopedii.