Ambitny polski RPG robi wrażenie. The Vernyhorn z zainteresowaniem twórcy Kingdom Come

Mikołaj Berlik
2025/11/21 20:00
Realistyczne polskie RPG zachwyca pierwszym zwiastunem

Nowy, polski RPG idzie pod prąd trendom. The Vernyhorn rzuca wyzwanie gigantom gatunku. Polskie Interstudio prezentuje ambitne RPG, które stawia na realizm, historię i surowy średniowieczny klimat.

The Vernyhorn – ambitny projekt z Polski

The Vernyhorn zostało oficjalnie zapowiedziane wraz z pierwszym materiałem z rozgrywki i natychmiast zwróciło uwagę społeczności. Produkcja od kieleckiego zespołu celuje w klasyczne rozwiązania i mocno inspirowane światy Baldur’s Gate, Wiedźmina oraz Icewind Dale. Twórcy podkreślają, że chcą odejść od masowych trendów i skupić się na historii oraz immersji.

Według karty Steam gra będzie trzecioosobowym RPG z otwartym światem, w którym kluczowe są narracja, emocje i wiarygodny, średniowieczny klimat. Świat ma składać się z różnorodnych biomów odwzorowanych na podstawie prawdziwych lokacji w Polsce, skanowanych przez twórców w terenie. Zamiast ogromnych, pustych przestrzeni Interstudio stawia na krótsze, lecz bardziej treściwe eksploracyjne doświadczenia.

Twórcy ograniczyli interfejs do minimum, rezygnując z ikon, prowadzenia za rękę i nachalnych podpowiedzi. Obserwacja, pamięć i logiczne myślenie mają być fundamentem rozgrywki, a elementy survivalowe – jak zmieniająca się pogoda czy konieczność dbania o zapasy – dodadzą surowości i realizmu. Zwiastun skupia się także na walce. Nad jej autentycznością czuwali mistrz świata w walce mieczem Antoni Olbrychowski i reprezentant Polski w Wushu Morgan Myśko, co ma przełożyć się na ciężkie, dynamiczne, brutalne starcia.

Zainteresowanie grą wyraził również Daniel Vávra, twórca Kingdom Come: Deliverance. Zauważył, że The Vernyhorn wygląda obiecująco i cieszy go rosnąca popularność realistycznych średniowiecznych produkcji. Projekt zmierza wyłącznie na PC i nie ma jeszcze daty premiery.

Mikołaj Berlik
