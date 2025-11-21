Ambitny polski RPG robi wrażenie. The Vernyhorn z zainteresowaniem twórcy Kingdom Come

Realistyczne polskie RPG zachwyca pierwszym zwiastunem
Nowy, polski RPG idzie pod prąd trendom. The Vernyhorn rzuca wyzwanie gigantom gatunku. Polskie Interstudio prezentuje ambitne RPG, które stawia na realizm, historię i surowy średniowieczny klimat.
The Vernyhorn – ambitny projekt z Polski
The Vernyhorn zostało oficjalnie zapowiedziane wraz z pierwszym materiałem z rozgrywki i natychmiast zwróciło uwagę społeczności. Produkcja od kieleckiego zespołu celuje w klasyczne rozwiązania i mocno inspirowane światy Baldur’s Gate, Wiedźmina oraz Icewind Dale. Twórcy podkreślają, że chcą odejść od masowych trendów i skupić się na historii oraz immersji.
Według karty Steam gra będzie trzecioosobowym RPG z otwartym światem, w którym kluczowe są narracja, emocje i wiarygodny, średniowieczny klimat. Świat ma składać się z różnorodnych biomów odwzorowanych na podstawie prawdziwych lokacji w Polsce, skanowanych przez twórców w terenie. Zamiast ogromnych, pustych przestrzeni Interstudio stawia na krótsze, lecz bardziej treściwe eksploracyjne doświadczenia.
GramTV przedstawia:
Twórcy ograniczyli interfejs do minimum, rezygnując z ikon, prowadzenia za rękę i nachalnych podpowiedzi. Obserwacja, pamięć i logiczne myślenie mają być fundamentem rozgrywki, a elementy survivalowe – jak zmieniająca się pogoda czy konieczność dbania o zapasy – dodadzą surowości i realizmu. Zwiastun skupia się także na walce. Nad jej autentycznością czuwali mistrz świata w walce mieczem Antoni Olbrychowski i reprezentant Polski w Wushu Morgan Myśko, co ma przełożyć się na ciężkie, dynamiczne, brutalne starcia.
Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!