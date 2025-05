FromSoftware ujawnia kolejną postać w nowej grze. Elden Ring: Nightreign ze zwiastunem prezentującym Exexutora

Najnowszy zwiastun Elden Ring: Nightreign, czyli spin-offu popularnego RPG-a, ujawnia kolejną z tajemniczych postaci – Executora. To już siódmy z tzw. Nightfarerów, który dołącza do grona bohaterów produkcji. Na zwiastunie widzimy jego dynamiczny styl walki, który przypomina system znany z Sekiro: Shadows Die Twice - przypomnijmy, że w samej grze również pojawi się bardziej zaawansowany system parowania.

Elden Ring: Nightreign – kolejny trailer z Nightfarerem

Executor jakim zagramy w Elden Ring: Nightreign posługuje się kataną i stawia na szybkie parowanie ciosów, po których wyprowadza potężne kontrataki zdolne ogłuszyć przeciwnika. Warto zaznaczyć, że jego broń wydaje się unikalna, a styl walki opiera się na agresywnych odpowiedziach na ataki wroga.