FromSoftware rozsyła zaproszenia na testy Elden Ring Nightreign. Niedługo poznamy kolejne szczegóły

Zgodnie z wcześniejszymi informacjami FromSoftware przygotowuje się do rozpoczęcia testów sieciowych Elden Ring Nightreign, co ma się wydarzyć 14 lutego o godzinie 12:00. Będzie to jedna z czterech okazji dla wybranych osób, aby sprawdzić nowy tytuł od twórców kultowej serii Dark Souls. W sieci pojawiło się wiele informacji od osób, które otrzymały możliwość pobrania plików.

Elden Ring Nightreign - twórcy przygotowują się do eventu

W mediach społecznościowych kolejne osoby chwalą się zaproszeniami otrzymanymi od FromSoftware na testy Elden Ring Nightreign. Niestety sposób wybierania uczestników był losowy ze względu na zainteresowanie, a co za tym idzie zbyt dużą liczbę chętnych osób. Istnieje jednak spora szansa na udział, więc warto sprawdzić, czy nie jest się jednym z wybrańców japońskiej firmy.

