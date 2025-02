FromSoftware odmówiło współpracy Sony przy tworzeniu Dark Souls. Shuhei Yoshida był rozczarowany

Po premierze Demon’s Souls w 2009 roku Sony nie wierzyło w przyszłość marki FromSoftware, przez co nie doszło w tamtym czasie do dalszej współpracy między firmami. Jak wiemy, po długim czasie tytuły “soulslike” od japońskiego studia odniosły ogromny sukces, rozpoczynając nawet wspomniany gatunek. Shuhei Yoshida powrócił do tego tematu w swojej ostatniej wypowiedzi.

Poznaliśmy kulisy współpracy Sony z FromSoftware

W podcaście Sacred Symbols+ usłyszeliśmy opinię Shuhei Yoshidy na temat Demon’s Souls. Od dawna japończyk nie przepadał za tytułem rozpoczynającym kultowy gatunek. Wygórowany poziom trudności gry sprawił, że Sony nie zdecydowało się na wydanie produkcji poza Japonią. Dopiero po wkroczeniu Bandai Namco oraz Altusa otrzymaliśmy pozostałe wydania.