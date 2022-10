Frodo z Władcy Pierścieni pojawi się nadchodzącej grze z serii Silent Hill?

Wczoraj wieczorem Konami zaprosiło graczy na transmisję, w której trakcie mają zostać przedstawione „najnowsze wieści” dotyczące serii Silent Hill. Niewykluczone, że podczas pokazu doczekamy się zapowiedzi zupełnie nowej odsłony cyklu lub prezentacji odświeżonej wersji Silent Hill 2, za którą rzekomo ma odpowiadać polskie Bloober Team. Tymczasem okazuje się, że na wspomniane wydarzenie swoich fanów postanowił zaprosić również Elijah Wood – znany z roli Frodo w filmowej trylogii „Władcy Pierścieni” w reżyserii Petera Jacksona.

Elijah Wood wystąpi w nowej odsłonie serii Silent Hill?

Wood udostępnił wpis Konami informujący o nadchodzącej transmisji poświęconej serii Silent Hill, ale w żaden sposób nie skomentował jednak zapowiedzi japońskiej firmy. Do całości dołączył jedynie emotkę. Warto natomiast wspomnieć, że aktor jest współzałożycielem firmy SpectreVision, która w 2018 roku we współpracy z Ubisoftem dostarczyła na rynek Transference – przygodówkę w konwencji psychologicznego thrillera. Niewykluczone więc, że Wood jest zaangażowany w produkcję jednego z nadchodzących projektów Konami.



Istnieje oczywiście prawdopodobieństwo, że popularny aktor wystąpi w nadchodzącej odsłonie serii Silent Hill lub w nowym filmie osadzonym we wspomnianym uniwersum, który ma trafić do kin w przyszłym roku. Wszystkiego powinniśmy dowiedzieć się na wspomnianej na początku wiadomości transmisji live, która rozpocznie się w środę – 19 października – o 23:00 czasu polskiego.

