Friends vs Friends – dynamiczna strzelanka PvP zachwyca graczy

Friends vs Friends to propozycja od studia Brainwash Gang. Pieczę wydawniczą nad projektem sprawuje ekipa Raw Fury. Ta przyjemna strzelanka miała swoją premierę na Steam 30 maja i od razu zachwyciła graczy. Twórcy pochwalili się, że w zaledwie cztery dni od premiery udało im się sprzedać już ponad 100 tys. kopii.

Szukacie strzelanki do zabawy ze znajomymi? Friends vs Friends może być strzałem w dziesiątkę

Friends vs Friends to dynamiczna strzelanka nastawiona na zabawę w systemie PvP. Charakterystycznym elementem jest to, że obok walki istotną rolę odgrywają również mechaniki budowania talii, co zdecydowania uatrakcyjnia rozgrywkę. Oko przyciągać może również barwna i komiksowa oprawa graficzna.