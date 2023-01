FreeCol – fanowski remake Colonization dostępny za darmo

Mamy ciekawą propozycję dla miłośników gier retro. FreeCol to projekt, który bazuje na słynnym Sid Meier's Colonization. Grupa fanów stworzyła coś na kształt remake’u i z przyjemnością udostępnia go za darmo.

Propozycja dla fanów gier z serii Civilization

Na wstępie przypomnijmy, że Sid Meier's Colonization zadebiutowało na rynku w 1994 roku. Nie ma tu więc mowy wyłącznie o drobnych poprawkach. Gra przeszła znaczącą przebudowę zarówno pod względem oprawy, jak i samych mechanik. Twórcom zależało jednak na tym, by całość pozostała wierna oryginałowi.



Pomysł na FreeCol oficjalnie zrodził się jeszcze w 2002 roku, a 2 stycznia minęło 20 lat od momentu udostępniania pierwszej wersji. Z tej okazji twórcy wypuścili grę w wersji 1.0.0. Możecie pobrać i przetestować ją zupełnie za darmo, a wszystkie linki znajdziecie tutaj.



Rozgrywka przenosi nas do 1492 roku, a przed graczem postawione zostaje zadanie skolonizowania Ameryki. Mamy tego dokonać wyłącznie przy pomocy jednego statku. Kluczem będzie zbudowanie silnej nacji, co pozwoli nam na dalszą ekspansję. Istotnym elementem rozgrywki jest handel i pozyskiwanie nowych osadników. W naszej kwestii będzie leżeć również decyzja o tym, jak zachowamy się względem rdzennych mieszkańców. Możemy żyć z nimi w zgodzie lub czerpać zyski z krwawych grabieży. Warto wspomnieć, że Sid Meier's Colonization pod wieloma względami przypomina gry z serii Civilization.