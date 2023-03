Free Guy 2 jednak nie powstanie? Ryan Reynolds: „Czy każdy film musi mieć kontynuację?”

Pierwsza część Free Guya stała się ogromnym hitem i to w gorącym okresie pandemii, gdy kina potrzebowały wysokobudżetowych produkcji, które nie okażą się klapami. Film w reżyserii Shawna Levy’go przyniósł 331,5 mln dolarów globalnych wpływów przy budżecie 100-125 mln dolarów, co jak na tamte czasy było wynikiem więcej, niż zadowalającym. Nic więc dziwnego, że Disney dał zielone światło dla kontynuacji, która miała uczynić z Free Guy’a zupełnie nową serię.

Powstanie Free Guy 2 może być zagrożone

Chociaż pierwsze informacje o Free Guy 2 pojawiły się w marcu ubiegłego roku, to wciąż nie poznaliśmy żadnych konkretnych szczegółów o nowym filmie. Aż do teraz, gdy Ryan Reynolds podczas festiwalu komediowego Just For Laughs w Londynie przyznał, że nie wie, czy produkcja w ogóle powstanie.