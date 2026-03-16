Fred Durst oddaje hołd Ozzy’emu Osbourne’owi. Posłuchajcie wzruszającej wersji Changes

Nagranie ma bardzo kameralny charakter. Durstowi towarzyszą gitarzysta Mike Waldron oraz wiolonczelistka Telalit Charsky, którzy wspólnie tworzą minimalistyczną i emocjonalną aranżację utworu. Wideo zostało opublikowane z prostym podpisem “OZZY”, uzupełnionym emoji nietoperzy i czarnego serca, symbolicznie nawiązując do legendy heavy metalu znanej jako Książę Ciemności.

Frontman zespołu Limp Bizkit, Fred Durst, opublikował w mediach społecznościowych wyjątkowy hołd dla Ozzy’ego Osbourne’a. Muzyk zaprezentował własną interpretację utworu Changes, czyli klasycznej ballady zespołu Black Sabbath z 1972 roku.

Według fanów materiał prawdopodobnie został nagrany wcześniej, już podczas przygotowań do wydarzenia Back To The Beginning, które odbyło się w lipcu ubiegłego roku na stadionie Villa Park w Birmingham. Durst był początkowo zapowiadany jako jeden z artystów, którzy pojawią się podczas tego wyjątkowego koncertu będącego pożegnaniem z legendą Black Sabbath. Ostatecznie wokalista nie wystąpił na scenie, jednak fragment jego wykonania Changes został wykorzystany w trakcie transmisji na żywo z tego wydarzenia.

Po śmierci Ozzy’ego Osbourne’a muzyk postanowił udostępnić pełną wersję nagrania na swoim Instagramie, oddając w ten sposób osobisty hołd jednej z najważniejszych postaci w historii rocka i metalu. Poniżej możecie posłuchać utworu udostępnionego na platformie X:

Wczytywanie ramki mediów.

Ballada Changes zyskała w ostatnich miesiącach nowe życie także dzięki innemu głośnemu coverowi. W trakcie wydarzenia Back To The Beginning swoją interpretację zaprezentował również YUNGBLUD. Wykonanie młodego artysty stało się viralem w sieci i zdobyło uznanie samego Ozzy’ego Osbourne’a – naturalnie jeszcze za jego życia. Legendarny wokalista miał powiedzieć, że muzyk “wykonał niesamowitą robotę i że sam nie zrobiłby tego lepiej”.

Nowa interpretacja Freda Dursta pokazuje, że Changes wciąż pozostaje jednym z najpiękniejszych i najbardziej osobistych utworów w historii rocka, a pamięć o Ozzy’m Osbourne’ie nadal inspiruje kolejne pokolenia artystów.