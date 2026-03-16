Fred Durst oddaje hołd Ozzy’emu Osbourne’owi. Posłuchajcie wzruszającej wersji Changes

Fred Durst z Limp Bizkit wykonuje balladę Changes ku pamięci zmarłemu Ozzy’emu Osbourne’owi.
Frontman zespołu Limp Bizkit, Fred Durst, opublikował w mediach społecznościowych wyjątkowy hołd dla Ozzy’ego Osbourne’a. Muzyk zaprezentował własną interpretację utworu Changes, czyli klasycznej ballady zespołu Black Sabbath z 1972 roku.
Fred Durst wykonuje Changes w hołdzie dla Ozzbourne’a
Nagranie ma bardzo kameralny charakter. Durstowi towarzyszą gitarzysta Mike Waldron oraz wiolonczelistka Telalit Charsky, którzy wspólnie tworzą minimalistyczną i emocjonalną aranżację utworu. Wideo zostało opublikowane z prostym podpisem “OZZY”, uzupełnionym emoji nietoperzy i czarnego serca, symbolicznie nawiązując do legendy heavy metalu znanej jako Książę Ciemności.
Według fanów materiał prawdopodobnie został nagrany wcześniej, już podczas przygotowań do wydarzenia Back To The Beginning, które odbyło się w lipcu ubiegłego roku na stadionie Villa Park w Birmingham. Durst był początkowo zapowiadany jako jeden z artystów, którzy pojawią się podczas tego wyjątkowego koncertu będącego pożegnaniem z legendą Black Sabbath. Ostatecznie wokalista nie wystąpił na scenie, jednak fragment jego wykonania Changes został wykorzystany w trakcie transmisji na żywo z tego wydarzenia.
Po śmierci Ozzy’ego Osbourne’a muzyk postanowił udostępnić pełną wersję nagrania na swoim Instagramie, oddając w ten sposób osobisty hołd jednej z najważniejszych postaci w historii rocka i metalu. Poniżej możecie posłuchać utworu udostępnionego na platformie X:
Ballada Changes zyskała w ostatnich miesiącach nowe życie także dzięki innemu głośnemu coverowi. W trakcie wydarzenia Back To The Beginning swoją interpretację zaprezentował również YUNGBLUD. Wykonanie młodego artysty stało się viralem w sieci i zdobyło uznanie samego Ozzy’ego Osbourne’a – naturalnie jeszcze za jego życia. Legendarny wokalista miał powiedzieć, że muzyk “wykonał niesamowitą robotę i że sam nie zrobiłby tego lepiej”.
Nowa interpretacja Freda Dursta pokazuje, że Changes wciąż pozostaje jednym z najpiękniejszych i najbardziej osobistych utworów w historii rocka, a pamięć o Ozzy’m Osbourne’ie nadal inspiruje kolejne pokolenia artystów.
