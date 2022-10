FPS The First Descendant na zwiastunie fabularnym

Strzelanka będzie dostępna za darmo, a póki co twórcy zapraszają do udziału w becie.

Deweloper Nexon Games i wydawca Nexon pokazali nowy zwiastun z ich nadchodzącej produkcji. Wspomniany trailer zobaczycie na samym dole. The First Descendant to połączenie kooperacyjnej strzelanki i RPG-a powstające w środowisku Unreal Engine 5. W tytule wcielimy się obdarzonych specjalnymi zdolnościami wojowników i będziemy walczyć z najeźdźcami. Shooter jest nastawiony na współpracę – łączyć siły będzie mogło maksymalnie czterech graczy. The First Descendant ma być dostępny za darmo.

The First Descendant – data testów wersji beta

Przy okazji twórcy zapraszają do udziału w beta-testach produkcji. Na filmiku widzimy, że data ich rozpoczęcia to 20 października, a koniec planowany jest na 26 października. Nie poznaliśmy jeszcze daty premiery finalnej wersji shootera. Jeśli dowiemy się coś w tej kwestii, napiszemy o tym.