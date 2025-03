FPS od twórców STALKERA na nowym gameplayu. W Forest Reigns będziemy mogli w różny sposób podejść do wykonywania misji

W sieci pojawił się nowy zwiastun Forest Reigns - nowego FPS-a z elementami survivalu od VG Entertainment. Zespół składa się w dużej części z osób, które w przeszłości stworzyły gry z serii STALKER. Nowy materiał skupia się na trzech różnych podejściach do misji, jakie będziemy mogli wybrać w trakcie rozgrywki.

Drugi sposób ma polegać na wykorzystaniu otoczenia do zaatakowania w odpowiednim momencie, co pozwoli na uzyskanie jak największej przewagi. Na koniec, dzięki eksploracji oraz poznawaniu środowiska odnajdziemy między innymi ukryte ścieżki, czy też stworzymy pułapki oparte na elementach znajdujących się dookoła nas. To wszystko zostanie oczywiście użyte podczas przechodzenia kampanii fabularnej - głównej zawartości gry.