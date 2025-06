Fotel gamingowy Silver Monkey X Ararat taniej aż o 350 zł w sklepie x-kom

W sklepie x-kom trwa właśnie promocja na fotel gamingowy. Model Silver Monkey X Ararat kupimy taniej aż o 350 zł. Oferta potrwa do końca czerwca.

Sklep x-kom przygotował atrakcyjną ofertę dla poszukujących nowego fotela gamingowy. Model Silver Monkey X Ararat dostępny jest teraz w cenie 549 zł. To obniżka aż o 350 zł względem poprzedniej ceny. Promocja potrwa do 30 czerwca 2025 roku.

Silver Monkey X Ararat to elegancki fotel gamingowy o wytrzymałej konstrukcji, który wyróżnia się bardzo dużymi i nieodkształcającymi się poduszkami wykonanymi z lateksu. Fotel zapewni Ci maksymalną wygodę między innymi wielu możliwościom regulacji oparcia i podłokietników. Tkanina o grubym splocie jest wytrzymała i wytrzyma wiele wirtualnych pojedynków. Całości dopełniają wykonane z poliuretanu kółka, które nie rysują podłogi, jednocześnie zapewniając cichą pracę.

Fotel gamingowy Silver Monkey X Ararat posłuży Ci nie tylko do grania w pełnym skupieniu, ale również sprawdzi się podczas odpoczynku po intensywnej rozgrywce. Umożliwią Ci to liczne możliwości regulacji jego ustawień, w tym zaawansowany i niezawodny mechanizm bujania. Dzięki niemu odpowiednio się zrelaksujesz i odetchniesz po wirtualnej potyczce. Możesz też zablokować pozycję fotela pod konkretnym kątem. Mechanizm pochylania oparcia pozwoli Ci rozłożyć je aż do pozycji leżącej. Brzmi świetnie, prawda?