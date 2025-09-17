Fotel gamingowy MAD DOG GCH710W taniej o 100 zł. Promocja na fotel dla gracza

Nic nie zastąpi wygodnej pozycji, w której nie rozprasza Cię brak oparcia w kluczowych miejscach i możesz całkowicie skupić się na grze. W fotelu MAD DOG GCH701 masz do dyspozycji regulowane poduszki podpierające kark oraz pod odcinek lędźwiowy, które pomogą doskonale ustabilizować Twoją pozycję i uchronić kręgosłup przed przemęczeniem w trakcie wielogodzinnego grania.

Fotel gamingowy musi znosić emocje podczas wygranych i ciężkie zawody po przegranej rozgrywce. Dlatego w fotelu MAD DOG GCH701 wykorzystano wytrzymałe materiały, dzięki którym posłuży Ci przez długi czas. Stabilna i wytrzymała metalowa podstawa zadba o zachowanie doskonałej równowagi, a wysokiej jakości podnośnik pozwoli precyzyjnie wyregulować wysokość. O Twoją mobilność zadbają duże kółka, które nie rysują podłogi.

Fotel gamingowy MAD DOG GCH701 ma także funkcję kołyski, zwaną też mechanizmem tilt, która doskonale odpręży Cię po stoczonej rozgrywce i pozwoli nabrać sił przed kolejnym starciem. A gdy zechcesz odpocząć jeszcze bardziej, możesz odchylić się w tył w zakresie od 90° do 160°. Wygodę jeszcze bardziej podnoszą regulowane podłokietniki, które możesz dopasować zarówno góra/dół, jak i prawo/lewo.