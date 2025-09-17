Fotel gamingowy MAD DOG GCH710W taniej o 100 zł. Promocja na fotel dla gracza

W sklepie Media Expert pojawiła się atrakcyjna oferta na fotel gamingowy. MAD DOG GCH710W dostępny jest teraz w obniżonej cenie. Dzięki wykorzystaniu kodu rabatowego zaoszczędzimy 100 zł.
Promocja na fotel gamingowy MAD DOG GCH710W w sklepie Media Expert
Jeśli szukacie nowego fotela gamingowego, warto zwrócić uwagę na ofertę sklepu Media Expert. Model MAD DOG GCH710W jest bowiem przeceniony o 100 zł. Teraz, przy użyciu kodu rabatowego, zapłacimy 599 zł. Promocja potrwa do 11 października 2025 roku.
- MAD DOG GCH710W – 599 zł (zamiast 699,99 zł) z kodem R1209-111025
Nic nie zastąpi wygodnej pozycji, w której nie rozprasza Cię brak oparcia w kluczowych miejscach i możesz całkowicie skupić się na grze. W fotelu MAD DOG GCH701 masz do dyspozycji regulowane poduszki podpierające kark oraz pod odcinek lędźwiowy, które pomogą doskonale ustabilizować Twoją pozycję i uchronić kręgosłup przed przemęczeniem w trakcie wielogodzinnego grania.
Fotel gamingowy musi znosić emocje podczas wygranych i ciężkie zawody po przegranej rozgrywce. Dlatego w fotelu MAD DOG GCH701 wykorzystano wytrzymałe materiały, dzięki którym posłuży Ci przez długi czas. Stabilna i wytrzymała metalowa podstawa zadba o zachowanie doskonałej równowagi, a wysokiej jakości podnośnik pozwoli precyzyjnie wyregulować wysokość. O Twoją mobilność zadbają duże kółka, które nie rysują podłogi.
Fotel gamingowy MAD DOG GCH701 ma także funkcję kołyski, zwaną też mechanizmem tilt, która doskonale odpręży Cię po stoczonej rozgrywce i pozwoli nabrać sił przed kolejnym starciem. A gdy zechcesz odpocząć jeszcze bardziej, możesz odchylić się w tył w zakresie od 90° do 160°. Wygodę jeszcze bardziej podnoszą regulowane podłokietniki, które możesz dopasować zarówno góra/dół, jak i prawo/lewo.
