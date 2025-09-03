Zaloguj się lub Zarejestruj

Fotel gamingowy MAD DOG GCH701K taniej o 200 zł. Nowa cena w Media Expert

Patrycja Pietrowska
2025/09/03 12:00
0
0

W sklepie Media Expert znajdziemy promocję na fotel gamingowy MAD DOG.

Sklep Media Expert przygotował atrakcyjną ofertę dla poszukujących fotela gamingowego. Model MAD DOG GCH701K został przeceniony o 200,99 zł. Aby skorzystać z promocji, należy użyć kodu rabatowego.

MAD DOG GCH701K
MAD DOG GCH701K

Fotel gamingowy taniej w Media Expert. Promocja na MAD DOG GCH701K

Pojawiła się dobra okazja dla osób, które szukają nowego fotela gamingowego. W sklepie Media Expert trwa bowiem promocja, w ramach której kupimy MAD DOG GCH701K taniej o 200,99 zł. Nowa cena to 499 zł. Poniżej kod rabatowy, który należy wykorzystać przy zakupie.
  • MAD DOG GCH701K 499 zł (zamiast 699,99 zł) z kodem OD-030925 w sklepie Media Expert

Nic nie zastąpi wygodnej pozycji, w której nie rozprasza Cię brak oparcia w kluczowych miejscach i możesz całkowicie skupić się na grze. W fotelu MAD DOG GCH701 masz do dyspozycji regulowane poduszki podpierające kark oraz pod odcinek lędźwiowy, które pomogą doskonale ustabilizować Twoją pozycję i uchronić kręgosłup przed przemęczeniem w trakcie wielogodzinnego grania.

Fotel gamingowy musi znosić emocje podczas wygranych i ciężkie zawody po przegranej rozgrywce. Dlatego w fotelu MAD DOG GCH701 wykorzystano wytrzymałe materiały, dzięki którym posłuży Ci przez długi czas. Stabilna i wytrzymała metalowa podstawa zadba o zachowanie doskonałej równowagi, a wysokiej jakości podnośnik pozwoli precyzyjnie wyregulować wysokość. O Twoją mobilność zadbają duże kółka, które nie rysują podłogi.

Fotel gamingowy MAD DOG GCH701 ma także funkcję kołyski, zwaną też mechanizmem tilt, która doskonale odpręży Cię po stoczonej rozgrywce i pozwoli nabrać sił przed kolejnym starciem. A gdy zechcesz odpocząć jeszcze bardziej, możesz odchylić się w tył w zakresie od 90° do 160°. Wygodę jeszcze bardziej podnoszą regulowane podłokietniki, które możesz dopasować zarówno góra/dół, jak i prawo/lewo.

GramTV przedstawia:

Tagi:

promocja
oferta
promocje
fotele dla graczy
okazja
fotel
przecena
MAD DOG
MAD DOG GCH701K
Patrycja Pietrowska

​Redaktorka Gram.pl. Szczególnie lubi symulatory, survivale, gry strategiczne i ekonomiczne. Poza wirtualnym światem kolekcjonuje płyty z muzyką.

Komentarze
0



Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!

TiktokFacebookYoutubeSpotifySteamRSS
Copyright © 2005 - 2025 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112

O nas

Zespół GramRegulaminPolityka prywatności

Kontakt

PomocReklamaKontakt z redakcją

Na skróty

HOT NewsGramTVPromocje
Zakupythe:protocol
Copyright © 2005 - 2025 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112