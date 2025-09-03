Fotel gamingowy MAD DOG GCH701K taniej o 200 zł. Nowa cena w Media Expert

Sklep Media Expert przygotował atrakcyjną ofertę dla poszukujących fotela gamingowego. Model MAD DOG GCH701K został przeceniony o 200,99 zł. Aby skorzystać z promocji, należy użyć kodu rabatowego.

Fotel gamingowy taniej w Media Expert. Promocja na MAD DOG GCH701K

Pojawiła się dobra okazja dla osób, które szukają nowego fotela gamingowego. W sklepie Media Expert trwa bowiem promocja, w ramach której kupimy MAD DOG GCH701K taniej o 200,99 zł. Nowa cena to 499 zł. Poniżej kod rabatowy, który należy wykorzystać przy zakupie.

MAD DOG GCH701K – 499 zł (zamiast 699,99 zł) z kodem OD-030925 w sklepie Media Expert