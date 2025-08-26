Fotel gamingowy GENESIS Nitro 550 G2 taniej o 100 zł w Media Expert

Poznaj Genesis Nitro 550 G2 - ulepszoną wersję słynnego krzesła Genesis Nitro 550, które pomoże Ci przenieść rozgrywkę na zupełnie nowy poziom, wykorzystując je nie tylko do utrzymania prawidłowej postawy, ale także do wyeliminowania bólu podczas długich sesji treningowych.

Genesis Nitro 550 G2 został zaprojektowany, aby dbać o Twoje zdrowie. Osiąga się to nie tylko poprzez rozbudowane konturowanie, ale także poprzez wyjmowane elementy, takie jak poduszki w odcinku lędźwiowym i szyjnym, które chronią najbardziej narażone na ból partie podczas długich meczów. Możesz także liczyć na to, że szerokie, odchylane oparcie i miękkie siedzisko zachowają swoje właściwości przez długi czas.

Siedzisko Genesis Nitro 550 G2 wypełnione jest pianką antyodkształcalną. Dzięki temu zachowuje swoje właściwości przez wiele lat. Dodatkowo wyposażony w solidne paski z pianki wspierającej, aby zapewnić większą trwałość i najlepsze wrażenia w każdej sytuacji.

Regulowane elementy pomogą Ci dostosować krzesło do własnych upodobań. To największe zalety Genesis Nitro 550 G2. Dostosuj wysokość (127.5 cm - 134.5 cm), przechyl oparcie (maksymalnie 135 stopni), opuść lub podnieś podłokietniki (26.5 - 33.5 cm) i ciesz się własnym, unikalnym ustawieniem zapewniającym długotrwały komfort.