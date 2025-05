Fotel gamingowy GENESIS Astat 700 taniej o 200 zł. Promocja w Media Expert

Uwielbiasz wielogodzinną rozgrywkę i szukasz fotela, który zapewni Ci pełen komfort? Mając na uwadze potrzeby oraz wygodę i zdrowie graczy na całym świecie, zaprojektowaliśmy fotel, w którym znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz: pełną regulację, wentylację oraz wsparcie dla każdego z odcinków kręgosłupa. Oto ergonomiczny fotel Genesis Astat 700.

8-żebrowa konstrukcja ExoBase to nieodzowny element fotela Genesis Astat 700, który stanowi zewnętrzne wspomaganie części lędźwiowej Twojego kręgosłupa. Możesz regulować go aż w 3 pozycjach i dopasować do własnych preferencji. Pozwoli on uniknąć bólu w najbardziej narażonym na to odcinku, dzięki czemu lepiej skoncentrujesz się na tym, co naprawdę istotne.